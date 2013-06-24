З 4 січня пенсіонери, які проживають в українських містах, можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у найближчих до них відділеннях Укрпошти. Програма ЄС та Уряду, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців, відсьогодні запрацювала у 23 тис. населених пунктах по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Новий етап програми обміну ламп, який ми розпочали реалізовувати наприкінці минулого року, демонструє гарну динаміку. За минулий місяць пенсіонери в селах вже отримали додаткові 4,5 мільйона світлодіодних ламп. А від початку старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Наразі ще 14 млн енергозберігаючих ламп доступні для обміну.

Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п’ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог поновив масовані ракетні обстріли», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За умовами програми, усі пенсіонери, які хочуть отримати енергоощадні лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався програмою обміну, можуть це зробити. Правила залишаються незмінними: для обміну додаткових LED-ламп у відділенні пенсіонерам слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обміняти додаткові енергоощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, поки світлодіоди є в наявності.

Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

У мешканців нашої країни, які досі не скористалися програмою, також є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп у міських та сільських відділеннях Укрпошти. Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву через застосунок Дія.

Довідково

Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.