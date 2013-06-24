Напередодні нового року Міністерство культури та інформаційної політики схвалило рішення про внесення «Традицій Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Як зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, традиція Щедрого вечора — одна з тих, що формують ідентичність нашого народу.

«Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії та збереглася завдяки носіям — тим, хто її популяризував у різні часи. Маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Один з найяскравіших таких проявів — «Щедрик» Миколи Леонтовича», — зазначив Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури та інформаційної політики вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких ті, що стосуються новорічного циклу святкувань. А саме: традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області, традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

«Ми працюємо над внесенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наша мета — довести світові, що мелодія Carol of the Bells має насправді суто українське коріння. Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для внесення елемента до світового списку — це його внесення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання», — розповіла перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Упродовж року над підготовкою номінаційного досьє працювала ГО «Інститут культури України» під керівництвом дослідниці традицій української культури Марини Соботюк спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, ГО «Інститут Леонтовича», ГО «Всесвітній день вишиванки» за підтримки ТОВ «Біг Вайнс».

«Традиції Щедрого вечора України відображаються у так званих новорічних обходах. Ця традиція має довгу історію, сягаючи корінням дохристиянських часів, і містить 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: «водити козу», Маланку, щедрувати. І тут важливий всесвітньо відомий твір «Щедрик», — зазначила Марина Соботюк.

Дослідниця додала, що громадська організація разом з експертами розробила світову промокампанію елемента: це будуть звані вечори за кордоном з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, диджитал-шоу «Щедрий вечір» за участі співачки Jerry Heil, яку Молодіжна рада при МЗС визначила молодіжною амбасадоркою «Щедрика».

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики