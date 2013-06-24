Російська Федерація може напасти на Європу через кілька років, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і різко не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Про це глава польського уряду Дональд Туск сказав під час пресконференції в середу у Варшаві, зокрема відповідаючи на запитання про порушення нещодавно російською ракетою повітряного простору Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Туск назвав очікуваною реакцію Москви, яка заперечила, що її ракета порушила повітряний простір Польщі. За його словами, захист повітряного простору і зміцнення східного флангу НАТО на сьогодні є «абсолютно ключовою справою».

Глава польського уряду підкреслив, що разом із главою польської дипломатії Радославом Сікорським підготував заклик про посилення можливостей європейського ОПК«не лише заради якомога швидшої підтримки України» і не лише тому, що «майже вся російська економіка перелаштувалася на воєнну систему озброєння під час війни, а Європа залишається далеко позаду».

«Ми хочемо мобілізувати весь Євросоюз і застосовуємо для цього усі можливі дипломатичні засоби і переконання, аби він зрозумів, що без радикального збільшення зусиль щодо озброєння ми залишимося далеко позаду, це означатиме одне: Європа наражає себе на безпосередній напад Росії упродовж найближчих кількох років», - наголосив Туск.

Він додав, що ніхто не може мати сумніву, що «у цій стратегічній перспективі Європа є ціллю російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях буде очевидною».

Відтак стратегічною потребою Туск назвав те, щоб ціла Європа у військовому плані була сильнішою за Росію.

«Це єдиний спосіб гарантувати безпеку польських та європейських кордонів», - констатував він.

Нагадаємо, 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.

До МЗС Польщі з цього приводу було викликано тимчасового повіреного у справах Росії в Польщі, але він заперечив цей факт зазначивши, що Варшава повинна довести порушення російською ракетою повітряного простору РП.