Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх відповідальній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За оперативними даними надходження (сальдо) до зведеного бюджету у 2023 році по платежах, що контролюються ДПС, становлять 1 213,6 млрд грн. До державного бюджету надійшло 783,6 млрд грн, до місцевих бюджетів – 430 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2023 році становили 740,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,7 відс. При цьому на рахунки платників відшкодовано 132,4 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств на 29,9 відс. (+33,1 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) на 15,9 відс. (+14,2 млрд гривень).

У розрізі основних платежів у 2023 році приріст порівняно з минулим роком становить з податку та збору на доходи фізичних осіб – 18,6 відс. (+27,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 22,9 відс. (+26,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – у 1,3 раза (+25 млрд гривень).

Місцеві бюджети у 2023 році отримали 430 млрд грн, що на 37,3 млрд грн, або на 9,5 відс. більше ніж у 2022 році.