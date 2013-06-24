З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 78 964 кредити на загальну суму 266,9 млрд грн, з яких 53 509 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 117 млрд гривень (станом на 01.01.2024 р.). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 44 142 кредитні договори на загальну суму 177,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 33 033 кредити на суму 99,3 млрд грн), з яких:

- 12,38 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,88 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 36,31 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 58,23 млрд грн – на антивоєнні цілі.

В останній тиждень минулого року у межах Програми видано 661 пільговий кредит на загальну суму 3,7 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки – 496 кредитів на суму 2,3 млрд гривень.

«5-7-9%» у 2023 році

У 2023 році підприємці отримали 23 973 доступні кредити на 97,2 млрд гривень.

Минулого року Мінфін продовжив роботу над спрощенням доступу малого бізнесу до фінансування в умовах війни.

Так, з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс змінидо Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Також нещодавно відбувся офіційний запуск Програми «Доступний факторинг– нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.

Важливо згадати, що 30 листопада Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 млн євро на рефінансування Програми «Доступні кредити 5-7-9%». Кошти дозволять відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для малого і середнього бізнесу України.

Нагадаємо, що для оптимізації програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.