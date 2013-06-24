В 2023 році через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє ДУ «Професійні закупівлі», було укладено 31,5 тис. угод на понад 10 млрд грн. Завдяки використанню інструменту Запиту пропозицій та активній роботі адміністратора по залученню постачальників в каталог, вдалося заощадити понад 1 млрд грн. Також минулого року проведення агрегованих централізованих закупівель дозволило зекономити 36 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

«Інструмент Prozorro Market продовжує успішно працювати і економити гроші та час замовників. Його перевага полягає в тому, що через нього можна в стислі терміни робити запит пропозицій по великому спектру номенклатур і отримати ціну до 15-20% нижчу, ніж під час проведення окремих тендерів. І це збільшує його популярність серед замовників. Prozorro Market вже використовує кожен третій замовник у системі Prozorro.

У 2023 році ДУ «Професійні закупівлі» збільшили суму продажів з використанням Prozorro Market порівняно з 2022 роком у 6 разів. Також вони повернулися до проведення агрегованих централізованих закупівель для центральних органів виконавчої влади, заощадивши більш ніж 36 мільйонів бюджетних коштів», - розповіла Надія Бігун.

За її словами, минулого року інструментом Prozorro Market через ДУ «Професійні закупівлі» скористалися 5 900 замовників. Участь у кваліфікаційних відборах взяли 4 500 активних постачальників.

Найбільшим проектом ДУ «Професійні закупівлі» минулого року стали закупівлі шкільних автобусів за кошти субвенції з державного бюджету 2023 року. Під час його реалізації вдалося законтрактувати понад 550 сучасних вітчизняних автобусів для школярів.

Довідково

Адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ «Професійні закупівлі» наповнюють каталог товарами широкого вжитку, Медичні закупівлі України – ліками та медвиробами, ДП «Українські спеціальні системи» – комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.