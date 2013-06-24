Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення Президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це у середу, 27 грудня, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Минулоріч Президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян”, – зазначив Міністр.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

За словами Дмитра Кулеби, наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.