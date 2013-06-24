За оперативними даними Державної казначейської служби України, у грудні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 127,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

35,7 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

22,5 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг (зібрано 33,4 млрд грн, відшкодовано – 10,9 млрд грн);

20,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

8,3 млрд грн – акцизного податку;

4,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

3,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у грудні 2023 року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 20,5 млрд гривень.