Вишуканий римський срібний кинджал, знайдений у квітні минулого року на могильнику в Хальтерні, що в Німеччині, вдалося бездоганно реставрувати. Він так добре зберігся, що можна подумати, що це його точна копія. Кинджалу майже 2000 років, його знайшли в комплекті з оригінальними піхвами і поясом. Вчені вважають кинджал унікальною знахідкою в європейському археологічному звіті.
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Кинджал знайшли на місці могильника римського військового табору. Мертвих кремували і ховали в простих урнах без написів. Кинджал був знайдений у траншеї, виритої навколо пагорба, а після засипаній.
Вузька форма леза і метод виготовлення кинджала класифікують його як кинджал, який використовувався від північної Італії до Північного моря і південної Англії в першій половині І-го століття. Він був виготовлений у римській провінції Норікум (сучасна Австрія і Словенія), що була джерелом високоякісної сталі в імперії і основним постачальником зброї для римської армії. Передня частина піхов і рукоять прикрашені вставками із срібного дроту. Найтонші шматочки срібного дроту мають товщину всього 0,15 мм. Піхви кинджала мають діагональні, вертикальні і горизонтальні візерунки, створюючи сліпучі геометричні фігури, листя, ромби, півкола, прямокутники. Червона емаль і червоні скляні кола і трикутники оздоблюють піхви і рукоять.
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Пояс також має численні елементи. Шкіра була щільно покрита бронзовими або латунними пластинами. Щоб справити враження дорогого срібла, металеві пластини були покриті оловом. Пояс має два гачки, в які кинджал підвішувався за допомогою шкіряних петель. Частини шкіри пояса все ще збереглася. Льон був використаний в якості пряжі.
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Кинджал, його піхви і пояс продовжують вивчатися експертами. Планується виставити їх в Римському музеї LWL в Хальтерні, в березні 2022 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»