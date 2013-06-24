У селах і на прифронтових територіях можуть з’явитися мобільні аптеки. Це питання розглянули на спеціальній нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.

У разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура.

Основна увага була приділена питанню отримання АТ «Укрпошта» ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

У випадку реалізації цієї ініціативи планується:

1. Відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об’єктах Укрпошти (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.

2. Забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів.

3. Інтеграція з програмою «Доступні ліки».

У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.