Заступники Міністра енергетики України Ярослав Демченков і Світлана Гринчук обговорили з представниками посольства Франції в Україні потреби енергетичного сектору та співпрацю у відновленні енергетичної інфраструктури після ворожих атак. Участь у зустрічі взяли керівник економічного відділу посольства Жан-Батист Брассет, директор Business France в Україні Ромен Дестьє та інші. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі йшлося про потреби українського енергосектору в газових турбінах, високовольтному обладнанні, спецтехніці та іншому устаткуванні, необхідному для проведення відновлювальних робіт.

Ярослав Демченков подякував французькій стороні за надану допомогу, зокрема 31 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 240 тонн, до якого увійшли генератори, конвектори, освітлювальні прилади та устаткування для проведення ремонтів і відновлення енергопостачання.

«Після проведеної минулого року масштабної ремонтної кампанії, яка координувалася Міненерго, і відновлення низки об’єктів генерації та передачі енергосистема працює стабільно та демонструє свою стійкість. Уже триває підготовка до проходження наступної зими. Головними завданнями є децентралізація генерації та нарощування потужностей на місцях», - підкреслив заступник Міністра.

Світлана Гринчук запросила представників французьких компаній та організацій, які бажають підтримати український енергетичний сектор, зареєструватися на платформі AidEnergy, де вони зможуть ознайомитися з потребами українських енергокомпаній та скоординувати відповідну взаємодію.

«Окрім потреби поповнення резерву обладнання на складах, нам також необхідні габіони, які активно використовуються для посилення фізичного захисту енергооб‘єктів. Допомога французьких партнерів у цьому питанні була б дуже доречною», - зазначила заступник Міністра.

Окрему увагу під час зустрічі приділено співпраці у розбудові в Україні «розумних» мереж. Світлана Гринчук наголосила, що спільний проект з французькими партнерами з EDF International Networks може стати прикладом для реалізації подібних проектів і в інших регіонах.

Також сторони обговорили перспективи співпраці й залучення французького бізнесу у розвиток в Україні відновлювальних джерел енергії і проектів, спрямованих на досягнення цілей «зеленого» переходу.