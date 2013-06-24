Уряд перерахував 91,2 млн грн 378 переможцям грантової програми «Власна справа». Зокрема, мікрогранти на суму 82 млн грн на відкриття або розвиток власного бізнесу отримали 354 переможці, а за ветеранським компонентом 24 переможці отримали 9,2 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Чергові переможці грантової програми «Власна справа» отримали понад 90 млн грн від держави на відкриття бізнесу чи розширення вже існуючого. Найбільш затребуваними серед українців є мікрогранти до 250 тис. грн. Водночас ветерани, ветеранки, другий з їхнього подружжя можуть отримати значно більший грант на розвиток бізнесу – до 1 млн грн. На сьогодні вже понад 10 тисяч українців скористались можливістю взяти грант та отримали кошти на рахунки і реалізують свої підприємницькі ідеї», - зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Загалом від початку дії програми «Власна справа» понад 10 тисяч українців вже отримали 2,4 млрд грн грантів на свій бізнес. Переможці можуть витратити кошти на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.