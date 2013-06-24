За час дії урядової грантової програми для переробних підприємств, через портал Дія надійшло 3086 заявок. Мінекономіки ухвалило 650 позитивних рішень на загальну суму 2 619 600,0 тис. грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Умовою видачі грантів є створення підприємствами до 25 нових робочих місць, тож з моменту старту програми роботу отримали майже 10 тисяч людей.

За статистикою, серед переробних компаній, котрі подаються на гранти найпопулярнішими є такі види діяльності:

Виробництво харчових продуктів;

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

Виробництво меблів.

«Розвиток вітчизняного виробництва – необхідна умова збільшення стійкості економіки України. Перехід від сировинного спрямування економіки до переробки є нагальним пріоритетом для держави, адже немає прикладів успішних сировинних держав. Зараз це питання нашої національної безпеки, адже чим спроможнішими будуть наші переробні підприємства, тим більше податків надходитиме у бюджет і тим більше ми матимемо ресурсів, щоб підтримувати наш сектор безпеки та оборони.

Уряд пропонує низку інструментів для підтримки українських виробників та підприємців. Крім грантової програми для переробних підприємств, у 2023 році Уряд також впроваджував програму доступних кредитів 5-7-9. Впродовж року Міністерство економіки покращило умови програми, зокрема для підприємств переробної промисловості та підприємств на окупованих територіях. Зараз вони можуть узяти кредит до 150 млн грн терміном на 10 років.

«Цьогоріч ця державна програма стала чи не єдиним джерелом доступного фінансування – більшість нових кредитів видано саме у межах 5-7-9. За 2023 рік завдяки закладеним у бюджеті 16 млрд грн, ми змогли профінансувати кредитний портфель у 130 млрд грн», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, у 2023 році Уряд впроваджував політику локалізації. Наприклад, завдяки програмі «Шкільний автобус» українські виробники виготовили за цією програмою понад 500 автобусів. Наступного року на цю програму у державному бюджеті передбачили 1 млрд грн.

Ще мільярд у 2024 році Уряд передбачив на відновлення програми компенсацій вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

«Свого часу програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали. Наша мета – надолужити ці темпи й сприяти тому, аби в Україні не лише виробляли вітчизняну сільгосптехніку, але й активно закуповували замість іноземних аналогів», - додала Перший віце-прем'єр-міністр.

Також Міністр зазначила, що наступного року Уряд докладатиме зусиль до запуску спільних оборонних підприємств із західними компаніями та до локалізації виробництва техніки для розмінування й іншого обладнання. За її словами, внутрішній попит має покриватись насамперед внутрішніми виробниками.