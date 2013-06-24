27 грудня 2023 р. Уряд прийняв постанову* про внесення змін до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, удосконалено порядки, відповідно до яких здійснюється реалізація програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» та «Доступний факторинг». Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки для підприємців:

які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, з метою виконання домовленостей з МВФ, передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, що Програма 5-7-9% реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Мінфіну, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

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*Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28», що регулює надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»