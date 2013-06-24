Кабінет Міністрів України спростив умови експорту насіння соняшнику до Республіки Болгарія – було встановлено автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду 2 лютого 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд проводить постійні консультації з країнами ЄС, з якими було введено ліцензування експорту деяких видів української сільгосппродукції. Нещодавно Республіка Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшнику. Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій з цією країною. Це має спростити експорт відповідної української продукції. Ми будемо і надалі продовжувати спільний діалог з ЄС щодо повного врегулювання питань експорту вітчизняної агропродукції на територію сусідніх країн», - пояснив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

Нагадаємо, що раніше з метою розблокування українського експорту агропродукції через сусідні країни ЄС Уряд запровадив здійснення верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. Зокрема, було запроваджено режим ліцензування експорту таких товарів, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник до зазначених п’яти країн ЄС.