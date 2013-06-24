Кабінет Міністрів України на засіданні 29 грудня 2023 року прийняв рішення “Про утворення акціонерного товариства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
“Утворити акціонерне товариство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, - зазначено в рішенні Уряду.
Також Кабінет Міністрів затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради.
Згідно з рішенням Уряду, акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” із дня державної реєстрації товариства.
"Енергоатом забезпечує понад 50% потреб країни в електроенергії, і у нього важливі функції і під час війни, і у мирний час. Сьогоднішнє рішення Уряду відкриває шлях до довгострокових інвестицій в енергетичну сферу, яких дуже потребує українська економіка. Перетворення підприємства в акціонерне товариство також є необхідною складовою для ефективного та прозорого управління цією стратегічною компанією", – наголосила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Уряд також призначив склад виконуючих обов'язки членів правління АТ “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.
Довідково
На засіданні Кабінету Міністрів України 2 травня 2023 року Уряд ухвалив розпорядження, яким передбачається реорганізувати ДП "НАЕК "Енергоатом" шляхом перетворення в АТ "НАЕК "Енергоатом", 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належать державі та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.
План перетворення ДП "НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, затверджений розпорядженням КМУ від 27 червня 2023 р. № 571-р.