Кабінет Міністрів збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Таке рішення ухвалено на минулому засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Мінекономіки.

«Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцеві за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та до шести місяців — за працевлаштування ВПО із числа осіб з інвалідністю. Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше їх виплачували з огляду на суму 6700 гривень на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня — 8000 гривень.

Тобто якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО із числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть становити до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника», — пояснила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.