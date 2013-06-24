Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Естонії підготували понад 1300 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє ERR, передає Укрінформ.

Прессекретар Міністерства оборони Естонії Роланд Муроф зазначив, що переважно українських військових навчали базовій підготовці, а також займались підготовкою артилеристів, снайперів і кібервійськ.

За словами пресофіцера Генерального штабу сил оборони Естонії Тааві Лаазіка, під час організації навчання українців враховувалися навчальні програми підрозділів естонських сил оборони.

"У навчанні українців беруть участь інструктори з різних підрозділів сил оборони. Безумовно, це означає певні додаткові заходи і зусилля, але допомога українцям безпосередньо не вплинула на організацію навчання в силах оборони", - наголосив Лаазік.

При цьому він зазначив, що навчання українців приносить користь і силам оборони Естонії.

"Сили оборони уважно стежать за подіями в Україні, зворотній зв'язок і досвід також збирають від українських підрозділів і солдатів, які проходять тут навчання. Цю інформацію аналізують і використовують у нашому власному навчанні та розвитку наших можливостей", - сказав Лаазік.

За словами Мурофа, витрати на навчання українських військових покриваються як на двосторонній основі, так і в рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні EUMAM.

"Ми подали заявку на часткове відшкодування витрат від Європейського Союзу, але поки що жодних виплат не було", - додав він.

У Міністерстві оборони і силах оборони Естонії зауважили, що не можуть розкривати деталі навчання українців і його вартість.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 листопада інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах у понад 30 країнах-партнерах завершили більше 100 тисяч українських військових.

Зокрема у Великій Британії пройшли військову підготовку вже понад 30 тисяч українців у межах найбільшої програми такого роду у країні з часів Другої світової війни.