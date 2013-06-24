Учора Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 25.04.2023 №391 і від 25.08.2023 №928. Ці зміни спрямовано на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців, повідомляє Мінреінтеграції.

Суть нововведень така.

1. Для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких тривають активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиме начальник обласної військової адміністрації.

2. Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. Перелік працівників погоджуватимуть з відповідною обласною військовою адміністрацією.