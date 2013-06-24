Цього року МВС України працювало над розбудовою комплексних інтеграційних платформ відеоспостереження. Наразі інтегровано в єдину платформу більш як 8 тисяч відеокамер. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Звісно, там, де це можливо в умовах воєнного часу. У планах — долучити всі понад 50 тисяч встановлених нині, зокрема понад 7 тисяч інтелектуальних», — уточнив міністр.

Камери — це і профілактика, і допомога в розкритті злочинів. Завдяки збільшенню кількості та підвищенню якості відеокамер зокрема вдалося втричі зменшити кількість грабежів у громадських місцях, повідомляє МВС.

Міністр повідомив, що розслідування будь-якого злочину починається з питання про наявність відеоспостереження поблизу місця події.Підсумки аналізу відеоматеріалів з камер спостереження правоохоронці використовують і для розкриття воєнних злочинів.

«Побудова безпечного громадського середовища — один із пріоритетних напрямів роботи МВС. І розбудова комплексної системи відеоспостереження ключова в цьому процесі, тому продовжуємо працювати», — наголосив Ігор Клименко.