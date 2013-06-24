Виробничі потужності оборонно-промислового комплексу цього року зросли втричі, по окремих напрямках ідеться про зростання в десятки разів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це 27 грудня на брифінгу «Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік» повідомив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Нині оборонно-промисловий комплекс України охоплює 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників. Попри бойові дії, економіка нашої країни розвивається. І ОПК робить свій вагомий внесок: з 4,9% зростання ВВП України 1,5% дала оборонна галузь у 2023 році.

Виробництво на державних підприємствах у грошовому еквіваленті зросло на 92% (у порівнянні з 2022 роком) і склало більше 79 млрд грн, повідомив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін. Це понад 637 тисяч одиниць виробленої і відремонтованої продукції, що становить 1117% від минулого року.

Ще більше виросли приватні виробники, як і загальна частка приватного бізнесу в ОПК – їх стало вчетверо більше. Нині приватні компанії кількісно складають 4/5 ринку.

Як повідомив Олександр Камишін, виробництво мінометних боєприпасів збільшилось у 42 рази, артилерійських – у 2,8 раза. Також в Україні почали виробляти патрони для стрілецької зброї, снаряди калібрів 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25 та боєприпаси для БпЛА.

Головна проблема у виготовленні боєприпасів полягає в нестачі вибухових речовин та пороху. Цей дефіцит є в усьому світі. Рішенням може стати лібералізація ринку, що дозволить приватним виробникам працювати в цьому сегменті.

Уперше вийшли на показник шість САУ «Богдана» на місяць. У листопаді змогли виробити в 5 разів більше БТР, ніж виробляли навесні. Виробництво бронеавтомобілей виросло в 3,4 раза порівняно з минулим роком, ПТРК – удвічі.

Завдяки винахідливості українських інженерів вдається нарощувати кількість української ППО – шляхом створення гібридних рішень. Ідеться про поєднання ракет та пускових установок, що не призначені для використання разом. Прикладом такого рішення є програма FrankenSAM, яку наші виробники реалізують з американськими компаніями.

Один із пріоритетів для Мінстратегпрому – це розвиток технологічних рішень, які допомагають зберегти життя воїнам ЗСУ. Українські виробники поставляють на фронт широкий спектр таких виробів: fpv-дрони, БпЛА для розвідки й коригування вогню, ударні дрони різної дальності, в тому числі – дрони-камікадзе дальністю понад 1000 кілометрів, морські дрони, наземні роботизовані системи різного функціоналу: для медичної евакуації, логістики, мінування.

Станом на кінець року річні виробничі спроможності державних та приватних виробників складають:

1 млн fpv-дронів;

десятки тисяч ударних дронів середньої дальності;

тисячу далекобійних ударних дронів (1000+ км).

Таку кількість реально виготовити в Україні за умови довгострокового контрактування з Міноборони.

Щоб пришвидшити темпи виробництва та збільшити їх обсяг, ми активно залучаємо до співпраці компанії оборонного сектору країн-партнерів.

Альянс оборонних індустрій, створений у вересні на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій, став центром екосистеми DFNC. Окрім альянсу та форуму, Мінстратегпром організував двосторонні конференції зі США, Британією та Францією, на яких виробники озброєння мають змогу знаходити нових партнерів та обмінюватися досвідом.

Уже укладені перші угоди про партнерство між українськими та іноземними компаніями, в тому числі й про створення спільних підприємств. Для того, щоб підписані угоди переросли в реальне виробництво і з конвеєрів почала сходити техніка, компанії чекають на довгострокові контракти з Міноборони.

Мінстратегпром прогнозує шестиразове зростання обсягів виробництва ОПК у 2024 році, в порівнянні з 2023-м. На шляху до цього ми бачимо ряд викликів, основними серед яких є: недостатнє фінансування, нестача пороху й вибухових речовин, постійні обстріли наших підприємств. Незважаючи на це, український ОПК щодня працює над розвитком виробництва, щоб виробити якомога більше озброєння та військової техніки для Збройних Сил України.

Продовжується побудова антикорупційної інфраструктури. В АТ «Укроборонпром» було створено та впроваджено Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції.

Також відновлено конкурсний підбір на посади керівників підприємств Товариства. Таким чином вже обрано 13, на січень заплановано ще 4. Повернули закупівлі на Prozorro, що також дає можливість економити на користь виробничих потужностей.

З червня 2023 року Мінстратегпром також контролює та координує процес відновлення й облаштування об’єктів цивільного захисту. Міністерство розпочало Всеукраїнський проект «Залізне укриття». Його суть полягає в тому, щоб відремонтувати й облаштувати укриття цивільного захисту по всій країні, зробити їх придатними й комфортними для перебування під час повітряної тривоги.

Усього за 2023 рік були виконані роботи на 6828 обʼєктах на суму 9 189 188 620 грн. До належного стану привели 765 протирадіаційних укриттів, 5957 найпростіших, 10 споруд подвійного призначення та 96 сховищ. Найбільше робіт було проведено у Дніпропетровській, Хмельницькій областях та в м. Київ.