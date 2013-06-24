«Менш ніж за рік ми підготували до опалювального сезону приблизно 16 ГВт потужностей, зокрема відновили та додали до енергосистеми 2,2 ГВт у тепловій та гідрогенерації», — наголосив він.

Прорив в атомній енергетиці. 2023 року у світі з’явився новий вид ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440, який виробила компанія Westinghouse за участі фахівців нашого Енергоатому.

«Це важливе надбання, яке руйнує російську монополію на ринку і дає змогу відмовитися від ядерного палива виробництва країни-терориста. Новий вид палива вже завантажено в енергоблок однієї з наших АЕС, який успішно працює. Енергоатом і Westinghouse уклали угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватимуть за американською технологією АР1000. Це одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає змогу підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і без дизель-генераторів або інших систем живлення», — нагадав міністр.

Торік Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ. Використовуватимемо відповідний статус для розширення повноважень МАГАТЕ, напрацювання реальних механізмів дотримання державами правил ядерної й радіаційної безпеки і, звісно, деокупації нашої ЗАЕС.

Українська енергомережа торік стала повноцінною частиною європейської мережі. Україна та Польща розширили можливості для обміну електроенергією завдяки спільній лінії електропередачі протяжністю майже 400 км. Також було збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Наступний етап — повернення України до переліку європейських експортерів електроенергії.

Ухвалено закон щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (REMIT). Триває активна робота з підготовки законодавчих пропозицій з імплементації Четвертого енергетичного пакета «Чиста енергія для всіх європейців» та підготовка національного енергетичного і кліматичного плану. Оператор газових сховищ «Укртрансгаз» пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС, що дало змогу іноземним трейдерам закачати в наші газові сховища понад 3 млрд кубометрів газу від нерезидентів. Це потужний сигнал про довіру та готовність розвивати співпрацю. В умовах, коли європейські сховища газу фактично заповнено, Україна готова надавати свої потужності.

Ще одним підсумком року стало завершення процесу деолігархізації газорозподільних мереж — під контроль держави перейшли вже 27 газорозподільних підприємств. Це запорука безперебійного газопостачання в умовах війни. Завершено корпоратизацію Енергоатому, в межах реформи корпоративного управління сформовано наглядову раду Оператора газотранспортної системи України. Це ключові державні енергетичні підприємства, корпоративні реформи в яких надважливі для впровадження міжнародних стандартів управління, відкриття додаткових можливостей для залучення значних інвестицій та розвитку відповідних галузей.

«Наша амбітна мета — перетворити Україну на європейський хаб чистої енергії. Ці завдання закріплено в Енергетичній стратегії до 2050 року, яку ми також представили 2023-го. Ці перемоги — підсумок роботи тисяч людей: енергетиків, військових, дипломатів і, звісно, наших міжнародних партнерів. Цю підтримку ми відчуваємо щодня.

У Фонді підтримки енергетики накопичено понад 400 мільйонів євро внесків та зобов’язань. За рік ми отримали 825 вантажів гуманітарної допомоги від 35 країн», — підсумував Герман Галущенко. Він зауважив, що не треба плекати ілюзій щодо наступних випробувань, але енергетики не мають ані страху, ані відчаю, тому попереду не лише випробування, а й здобутки.

Джерело: Міненерго