2023 року до державного бюджету України було спрямовано 3,7 мільярда доларів США пільгового фінансування та грантів.

«2023 року Японія — один з найбільших донорів за обсягами фінансування, спрямованого на зміцнення бюджетної системи країни в умовах війни. Вдячний уряду Японії за безпрецедентну та масштабну підтримку, а також за лідерство в консолідації уваги до потреб України під час головування Японії у G7 2023 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення Японія спрямувала фінансову допомогу Україні обсягом майже 4,2 мільярда доларів США, зокрема проєктне фінансування», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Фінансування від Японії допомогло забезпечити підтримку соціального сектору, відновлення постраждалої критичної інфраструктури, галузей охорони здоров’я та освіти. 2023 року Україна отримала від Японії:

— позику майже 1,5 мільярда доларів США на підтримку політики розвитку та відновлення (Development Policy Loan);

— позику обсягом 1,086 мільярда доларів США в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine);

— пільговий кредит майже 900 мільйонів доларів США в межах проєкту Світового банку «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE);

— грант 180,2 мільйона доларів США в межах проєкту Світового банку «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE);

— грантовий внесок 52,4 мільйона доларів США в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Японія запевнила, що спільно з міжнародними партнерами активно працює над забезпеченням України необхідною фінансовою підтримкою на 2024 рік.

«Із лютого 2022 року Японія надає Україні необхідну всебічну допомогу, зокрема фінансову, військову та гуманітарну. Уряди України та Японії також активно співпрацюють над реалізацією ініціатив з відновлення. Переконана, що досвід Японії у створенні та менеджменті проєктів відновлення надзвичайно цінний і допоможе зробити процес відбудови ефективнішим», — зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Японія сприяє розвитку приватного сектору України через підтримку трастового фонду страхування воєнних ризиків SURE, який створило Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA). Кошти, залучені через фонд, допомагають реалізовувати проєкти страхування в Україні. Внесок уряду Японії становив 23 мільйони доларів США.

У напрямі відновлення уряд України спільно з урядом Японії реалізує ініціативи через спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

У березні — квітні 2023 року між урядом України та JICA започатковано реалізацію Програми екстреного відновлення, якою передбачено виконання 19 проєктів на загальну суму приблизно 573 мільйони доларів США (грант). Мета програми — надання підтримки для розвитку інфраструктури, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти шляхом закупівлі обладнання і матеріалів, необхідних для відбудови України.

Окрім того, уряд Японії докладає багато зусиль, щоб зменшити можливості росії фінансувати війну проти України. Японія вже заморозила певні активи російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонила експорт товарів російським військовим компаніям та експорт стратегічних послуг.

Джерело:

Міністерство фінансів