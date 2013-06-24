Всього 6073 родини отримали кредити за програмою єОселя на загальну суму понад 9 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

«Завдяки програмі доступного кредитування єОселя ще більше українських родин змогли покращити житлові умови. На сьогодні іпотечні угоди оформлено вже більш ніж на 9 млрд грн. Зокрема, за минулий тиждень видано 262 кредити на суму 422,1 млн грн», - зазначила Надія Бігун.

Так, за минулий тиждень кредити під 3% отримали: 136 військовослужбовців та силовиків; 25 педагогів; 20 медиків; 5 науковців.

Крім того, кредити під 7% отримали: 73 українці без власного житла; 2 ВПО; 1 ветеран.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: міста Києва – 65, Київської – 52, Львівської – 15, Вінницької і Хмельницької – по 13, Рівненської, Одеської та Волинської областей – по 10.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (204 кредити) та у забудовника (50 кредитів). Також 8 українців взяли кредити на купівлю житла в обʼєктах, що зводяться.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.