Повернення у використання аграріям близько 208 тис. га найродючіших земель. Посилення спроможностей урядових інститутів – ДСНС та ДССТ. Прискорений розвиток вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування. Створення потужного пулу міжнародних донорів та вже отримана Україною допомога. Про ці та інші результати роботи за 2023 рік у сфері протимінної діяльності розповіла Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«2023 рік ми починали із не надто втішними цифрами — жодної важкої машини для розмінування, 6 операторів протимінної діяльності, 1 500 саперів. Новий рік почали із майже 30 машинами, 26 операторами та понад 3 000 саперами. А ще із запевненням партнерів, що готові інвестувати у гуманітарне розмінування України майже пів мільярда євро. Частина країн-партнерів та міжнародних організацій ці кошти вже почали виділяти», - зазначила Юлія Свириденко.

Завдяки посиленню спроможностей урядових інститутів та збільшенню кількості операторів обстеження та розмінування територій протягом року відбувалося випереджаючими темпами.

Як зазначила Юлія Свириденко, якщо на початок 2023 року потенційно небезпечними вважалося 174 000 км² українських територій, то на сьогодні в результаті проведених заходів протимінної діяльності такими залишаються 156 000 км². Тобто 18 000 км2 полів, лісів, акваторій завдяки роботі фахівців повернуті людям у використання.

Окремо Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки відзначила результати обстеження та очищення земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення в господарську експлуатацію.

Так, за рік сапери ДСНС, ДССТ та приватні оператори обстежили 274 тисячі гектарів сільськогосподарських земель – 58% від передбаченого чотирирічним планом. 208 тис. га з цих земель вже передано у використання аграріям. Якщо брати за приклад середню по країні врожайність пшениці у 2023 році, то на повернутих землях можна виростити майже мільйон тонн зерна, зазначила Юлія Свириденко. За цінами Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) – це понад $225 млн (8,4 млрд грн), якщо продавати збіжжя за кордон. Чи приблизно 750 тисяч тонн борошна, якщо зерно переробити в Україні. Або близько 6 мільйонів батонів на полицях магазинів протягом року щоденно. Якщо ж посадити на очищених землях соняшник, то вітчизняні виробники могли б зробити з отриманого насіння приблизно 266 мільйонів пляшок олії об’ємом 850 мл.

На повернутих у господарську експлуатацію землях аграрії вирощували різні культури.

«Торік ми знову мали на своїх столах херсонські кавуни, миколаївські помідори та перець. Пріоритетне розмінування земель овочівництва дозволило нам забезпечити внутрішнє споживання овочів. А кутя чи пампухи, які ми куштували на Різдво, можливо, зроблені з пшениці, вирощеної на звільнених від мін землях Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Насамперед, дякую за це саперам ДСНС, ДССТ та українським й міжнародним неурядовим операторам», - підкреслила Юлія Свириденко.

Як зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України, попереду ще надзвичайно багато роботи. Ціль – протягом 10 років повернути у використання 80% потенційно замінованих територій. У 2023-му зроблено важливі кроки до її досягнення:

- Розроблена та перебуває на фінальному етапі погодження Національна стратегія протимінної діяльності — головний документ, який визначить напрями формування та реалізації політики у цій сфері. Планується напрацювання пропозицій для оновлення закону “Про протимінну діяльність в Україні”.

- Триває робота над створенням ринку послуг з розмінування. На 2024 рік заклали в держбюджет 3 млрд грн на компенсацію аграріям, які купуватимуть послуги з очищення своїх полів в операторів протимінної діяльності. У цьому році програма компенсацій запрацює.

- Розвивається виробництво вітчизняної техніки для розмінування. Українські виробники розробили та почали виробництво машин для підготовки ґрунту до розмінування. Перші таки машини вже працюють у полях Харківщини. Вітчизняні підприємства освоюють та масштабують виробництво машин для перевезення вибухівки, іншої спеціальної техніки, вітчизняних міношукачів.

Україна залучає та використовує інноваційні підходи. Наприклад, алгоритми складання мап забруднених земель, у тому числі, за використання знімків з космосу. А ще – за допомогою дронів, найсучасніших технічних приладів, штучного інтелекту.

«Завдяки спільній роботі цього року зможемо звільняти нашу землю від російських мін ще швидшими темпами», - зазначила Юлія Свириденко.