З січня 2024 року змінюється вартість платних адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС. Відповідні зміни були внесені постановою Кабінету Міністрів України №1386. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вартість адміністративних послуг залишалась незмінною понад 10 років ще до створення сервісних центрів МВС. За цей час збільшилась ціна матеріальних ресурсів, обслуговування інформаційного забезпечення державних реєстрів, комп’ютерної техніки та утримання інфраструктури.

Зросла і вартість паливно-мастильних матеріалів для обслуговування транспортних засобів. Сам же автопарк сервісні центри МВС оновлюють сучасними автівками, а екзаменаційні класи для складання теоретичних іспитів оснащені комп’ютерною технікою. Відтак, вартість платних адміністративних послуг була економічно необґрунтованою та призводила до додаткових витрат із бюджету.

У зв’язку з цим змінюється вартість на деякі платні адміністративні послуги сервісних центрів МВС. Раніше вартість теоретичних та практичних іспитів складала 13 грн, видача посвідчень водія – 26 грн. Ціна здійснення реєстраційних дій із транспортними засобами складала 200 грн.

З 1 січня вартість популярних адміністративних послуг сервісних центрів МВС встановлюється на рівні:

● видача посвідчення водія – 230 грн;

● прийняття теоретичних іспитів – 250 грн;

● прийняття практичних іспитів – 420 грн;

● реєстрація та перереєстрація транспортних засобів – 350 грн.

Звертаємо увагу, що у зазначену вартість не враховано комісію банківської установи або платіжної системи. Завдяки встановленню обґрунтованих розмірів плати за адміністративні послуги, вдасться підвищити їхню якість та ефективність. Також усунути збитковість діяльності територіальних сервісних центрів МВС та збільшити наповнення державного та місцевих бюджетів.

Якщо порівняти вартість адміністративних послуг у країнах Європи, там вона значно вища та відповідає економічній собівартості. До прикладу, у Польщі вартість отримання свідоцтва про реєстрацію становить приблизно 776 грн, теоретичного іспиту – 274 грн, а практичного – 1270 грн. Ще вищі ціни у Латвії. Отримання посвідчення водія обійдеться у 897 грн, складання теоретичного іспиту – 614 грн, а практичного – 1566 грн.