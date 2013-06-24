Попри війну та обмежені ресурси обсяг гарантованих медичних послуг для українців не зменшений. Навпаки, у 2024 році Програма медичних гарантій розширюється. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Бюджет ПМГ-2024 становить понад 159 млрд гривень, з яких 5,2 млрд гривень виділено на реімбурсацію лікарських засобів.

Як і раніше, Програма медичних гарантій-2024 охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану допомогу, екстрену, паліативну допомогу та реабілітацію в сфері охорони здоров’я як дорослим так і дітям.

У цьому році Програма медичних гарантій сфокусована на відновленні здоров’я та людського потенціалу: послуги з реабілітації, психічне здоров’я, а також нові напрямки - лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій та трансплантація.

Програма медичних гарантій у 2024 році включає 44 пакети послуг. Зокрема, три нові:

- “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)”;

- “Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів”;

- “Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин”.

Попри війну тарифи, за якими НСЗУ сплачуватиме медзакладам, у 2024 році не зменшені. Їх удосконалено та пріоритезовано.

Зокрема, переглянуто базову ставку в хірургічних пакетах, яка становить 8 735 грн та переглянуто деякі коефіцієнти діагностично- споріднених груп (ДСГ). Впроваджуються нові групи, в залежності від складності послуги при операціях високої складності, зокрема. операції з кератопластики, трансплантації рогівки, встановлення штучного орбітального імпланту, встановлення штучного кришталика.

Також, за умови виконання двох або більше операцій (множинні або чисельні операції в рамках одного пролікованого випадку), що входять у відповідні ДСГ, застосовується новий підхід, що включає оплату кількох операцій (не більше 3-х) із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів

За реабілітацію в стаціонарних умовах базова ставка за пролікований випадок складає 19 769 грн. Однак за послуги з реабілітації найвищої складності (наприклад, стану після травматичного ушкодження спинного мозку та головного мозку) НСЗУ сплачуватиме понад 41 тис. грн. За послуги з реабілітації високої складності (наприклад, інсульт у післягострому періоді) – понад 31 тис. грн.

За послуги з трансплантації НСЗУ сплачуватиме в залежності від трансплантованого органу, а також окремо сплачуватиметься дотрансплантаційний та посттранслантаційний період. Наприклад, за послуги з трансплантації серця НСЗУ сплачуватиме понад 2 млн грн, а за трансплантацію легень – понад 2,6 млн грн.

Пріоритетом в Програмі медичних гарантій на 2024 рік залишається охорона материнства та дитинства.

Ставка за новим напрямом ПМГ -2024 лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro) складе 60 324 грн за один повний цикл, до якого будуть застосовуватись коефіцієнти відповідно від використаного методу запліднення яйцеклітини, а також повноти циклу.

Продовжується надання медичних послуг за пакетом “Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя”, оплата за яким здійснюється за надану послугу, за кожну з яких медзаклади отримуватимуть 10 820 грн.

За одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься медична допомога новонародженим, у тому числі за проведення хірургічних операцій. У 2024 році змінені підходи в частині оплати медичної послуги шляхом впровадження груп складності та віднесення тих чи інших станів до відповідних груп складності медичної послуги. Таким чином розроблено 16 груп складності та встановлено відповідні коефіцієнти складності випадку, які застосовуються до базової ставки, яка становить 8 735 грн.

Так, за лікування малюка з масою 2500 г або більше, з гестаційним віком 37 повних тижнів і більше заклад отримає 13189 грн. Тоді як за хірургічне лікування передчасно народженого малюка з масою при народженні менше ніж 750 г - понад 551 тис. грн

Тариф за медичну допомогу при пологах - 15 137 грн. А для закладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері й дитині - тариф складає майже 20 тис. грн.

Збережено також і тарифи на лікування онкологічних захворювань. За хіміотерапевтичне лікування одного пацієнта упродовж року заклади будуть отримувати - 36 тисяч, а за лікування однієї дитини - до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань – 74 тис. грн.

Пріоритетними залишаються 6 інструментальних досліджень для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Важливим є сталість функціонування мережі закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги нашим громадянам в зоні бойових дій.

За пакетом “Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дії” тариф визначається як глобальна ставка на місяць, яка дорівнює фактичній вартості медичних послуг за грудень за договором, який діяв до 31 грудня 2022 року за пакетами медичних послуг з надання стаціонарної допомоги з проведенням хірургічних операцій та без та/або “Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах”, та/або “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”, та/або 1/12“Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах” відповідного надавача медичних послуг).

Програма реімбурсації “Доступні ліки” – розвиватиметься в межах наявних напрямків. У 2024 році планується розширення переліку ліків за напрямом розлади психіки та поведінки, які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою.