Вчора відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Таким чином додому повертаються 224 військових та 6 цивільних. Серед звільнених з полону – 225 чоловіків і 5 жінок. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, з полону вдалося визволити 130 військовослужбовців Збройних Сил України (в тому числі 14 тероборонівців та 14 воїнів Військово-морських сил України), 55 нацгвардійців, 38 прикордонників та 1 представника Національної поліції.

Серед повернутих 182 особи мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а 48 українських військовослужбовців вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи».

Обмін полоненими відбувся за дорученням Президента України Володимира Зеленського та спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР, МОУ, СБУ, МВС, Мінреінтеграції й інших відомств.

Традиційно звільнені з полону отримають рюкзаки з одягом, взуттям, засобами гігієни та смартфоном, підготовлені для них Національним інформаційним бюро разом із Мінреінтеграції.

Крім того, НІБ надаватиме визволеним з полону особам допомогу у відновленні документів та сім-карт. Допомагатиме швидше зібрати документи для отримання від держави одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень.