Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 360010 (+780) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5983 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11087 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8482 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 943 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 625 (+2) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6657 (+66),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1709 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11330 (+38) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1277 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!