Загальнібойовівтратипротивниказ 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовносклали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 360820 (+810) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5990 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11100 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8531 (+49) од,
- РСЗВ / MLRS – 945 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 626 (+1) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6710 (+53),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1710 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11365 (+35) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1284 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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