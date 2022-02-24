Загальнібойовівтратипротивниказ 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовносклали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 360820 (+810) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 5990 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11100 (+13) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 8531 (+49) од,
  • РСЗВ / MLRS – 945 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 626 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6710 (+53),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1710 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11365 (+35) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1284 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!