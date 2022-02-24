Загальнібойовівтратипротивниказ 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовносклали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.01.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 362280 (+780) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 6002 (+12) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11128 (+21) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 8574 (+28) од,
  • РСЗВ / MLRS – 947 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 630 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6753 (+5),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1785 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11423 (+32) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1304 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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