Глава держави наголосив, що кожен із присутніх на зустрічі представляє потужні команди, які щоденно роблять великий внесок у загальну справу захисту нашої держави та людей. За словами Президента, загалом в оборонному комплексі України майже 300 тисяч працівників.

Дякую вам за кожну вашу ініціативу в українській оборонній сфері та за всю вашу особисту енергію, за всі реалізовані ідеї, які додають міцності кожному з нас, загалом державі Україна», — сказав Володимир Зеленський.