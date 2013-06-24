Уранці 29 грудня російська федерація здійснила один із наймасштабніших ракетних обстрілів українських міст і сіл за весь час повномасштабного вторгнення. За попередньою інформацією, ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Масовану атаку було спрямовано на Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Харків, Хмельниччину та інші українські регіони.

Пологовий будинок, школа, квартирний будинок, дитячий садочок, пошта, станція метро, торговельний центр — це лише деякі із цивільних об’єктів, які атакувала російська армія. Внаслідок обстрілів загинули та зазнали поранення десятки людей. Тривають пошуки тих, хто опинився під завалами.

російські війська воюють з українськими жінками, дітьми, літніми людьми, цивільним населенням. Злочини, які сьогодні скоїла росія в Україні, — її помста за неможливість переломити хід боротьби на полі бою з українськими Силами оборони.

Закликаємо міжнародну спільноту об’єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу. Жодні розмови про «перемир’я», «тимчасову відмову від територій», «втому», «переговори» та інші «поступки» не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби. росія не розглядає жодних інших сценаріїв, крім як повного знищення України.

У цьому контексті ми глибоко вдячні партнерам, які надали нашій державі засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Сьогодні ваша допомога врятувала багато життів.

Єдиний можливий шлях захистити українців — надати Україні всі необхідні військові та фінансові засоби для самозахисту. російський терор повинен програти, а Україна — перемогти.