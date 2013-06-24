Для транспортування паливних та вибухонебезпечних речовин, організації повинні мати відповідні дозвільні документи. Зокрема, отримання свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Ці документи видаються у сервісних центрах МВС. Строк їхньої дії на сьогодні становить 1 рік. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лише впродовж 2023 року сервісні центри МВС видали та продовжили термін понад 40 тисяч 800 свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів.

Раніше, якщо строк дії свідоцтва на перевезення небезпечних вантажів закінчувався під час дії воєнного стану, він автоматично продовжувався. Цим документом можна було користуватись на території України під час дії воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування. Введення таких нормативних змін було необхідним для налагодження перевезень вантажів для критичної інфраструктури та підтримки військовослужбовців.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №828 від 8 серпня 2023 року, а також Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2023 року № 743 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2022 року № 194. У зв’язку з цим, скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану.

Для отримання відповідного документа організація або перевізник звертається до будь-якого зручного регіонального сервісного центру МВС. Фахівці здійснюють перевірку відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу. Свідоцтво видається на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль та придатні до перевезення небезпечних вантажів.