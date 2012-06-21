При виборі автомобіля багато покупців враховують низку параметрів. Серед них – і відтінок кузова. На що потрібно звертати увагу в цьому важливому рішенні?
Є кілька критеріїв, які враховують автолюбителі, вибираючи собі автомобіль. Наприклад, якщо для господаря має значення зовнішня чистота машини, підійдуть сірий або сріблястий кольори. Навіть у негоду бруд на кузові не сильно помітний.
Важливим аспектом є швидке відновлення покриття кузова після аварії або інших механічних пошкоджень. Найбільш уразливими в цьому відношенні є відтінки металік або хакі. Як показує практика, на відновлення цих кольорів можна витратити багато часу для пошуку потрібного складу перефарбовування.
На вибір кольору впливає і характер покупця машини. Психологи помітили, що колір автомобіля відповідає певним рисам характеру. Наприклад, білий колір може означати прагнення до гармонії і акуратності. Чорний – свідчить про агресивні риси характеру.
У підсумку, на думку автомобільних експертів, найбільш практичним є сірий колір. Він стійкий до бруду і його можна швидко відновити. Крім того, він свідчить про хорошу репутацію і розважливість власника машини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»