Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі розпочалася підготовка до створення на території колишнього місцевого рибоконсервного заводу сучасного індустріального парку «Азовакваінвест». Зараз вже розробляється генеральний план і участь у цій роботі беруть потенційні інвестори, які готові розташувати тут свої підприємства. За попередніми намірами, передбачається створити близько 15 продуктивних і екологічно чистих виробництв машинобудування, легкої та харчової промисловості. І якщо ці плани вдасться втілити у життя, в «Азовакваінвесті» створять 665 нових робочих місць, а міський бюджет Маріуполя щороку поповнюватиметься на 7, 2 мільйона гривень прибутку.
За словами директора комунального комерційного підприємства «Приазовська інвестиційна компанія» Євгена Костоманова, нині поступово почали вирішувати організаційні та технічні питання щодо створення індустріального парку. «Вже взяли на баланс майновий комплекс колишнього рибоконсервного заводу, отримали умови на постачання сюди води та водовідведення, провели інженерну та геофізичну зйомку території», – стверджує він.
А опісля того, як проект парку «Азовакваінвест» пройде відповідну експертизу, всі необхідні документи для його реєстрації передадуть до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.