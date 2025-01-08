У всі місяці температура була вищою за норму, однак 2025-й навряд чи перевершить попередній

Рік тому, публікуючи аналогічну статтю за підсумками 2023-го, автори акцентували на значно теплішому другому півріччі, а 2024-го температура перевищувала кліматичну норму протягом усього року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньорічна температура 2024-го у столиці становила +11,4°С, що на 2,4°С перевищило кліматичну норму. Рік, що минув, став найтеплішим у столиці за час проведення регулярних спостережень з 1881-го.

Січень був трохи теплішим ніж звичайно, а в лютому весь місяць спостерігалась аномально тепла погода, відхилення позитивної температури повітря від норми було одним з найбільших за рік і становило 5,2°С (табл.1).

Весняні місяці були теплішими за кліматичну норму, особливо квітень, температура повітря в якому перевищила середньобагаторічний показник на 2,8°С. За весняний сезон у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів добової температури повітря (табл. 2).

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря торік улітку в Києві становила +23,0ºС, що на 2,6ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило йому другу позицію після літа 2010 року (23,7℃) серед найтепліших у столиці. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було в липні — 3,0 ºС. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

Осінь посіла третє місце серед найтепліших за 144 роки спостережень у Києві. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, і всі вони припали на вересень. Осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, а перший з них мав найбільше аномальне за рік відхилення від норми аж на 5,7°С (табл. 1).

Число днів торік у грудні із середньодобовою температурою повітря вище за 0°С і нижче за 0°С виявилося майже однаковим — 15 та 16 відповідно, а кліматичну норму було перевищено на 1,8°С.

Загалом 2024 року в Києві було зафіксовано 52 температурні рекорди: 23 — в першому і 29 — у другому півріччі (табл. 2). Середньобагаторічний показник кількості температурних рекордів за період 1881—2023 років становить 17. За кількістю температурних рекордів 2024 рік посів третє місце, поступившись лише 2010-му, коли було зафіксовано 72 рекорди та 2015-му — 56.

Якщо порівняти середню температуру за півріччями (табл. 3), звертаємо увагу читачів, що середня температура першого півріччя перевищила кліматичну норму на 2,2°С, а у другому — на 2,6°С, але різниця між ними була істотно меншою, ніж 2023 року. Температура повітря за друге півріччя виявилася найвищою за період спостережень у столиці. Найхолодніше в Києві було 9 січня, коли мінімальна температура повітря знизилась до -15,8°С, а найспекотніше — 16 липня, коли максимальна температура повітря підвищилася до +36,0°С. Річна амплітуда становила 51,8°С.

Завдяки надзвичайно теплому другому півріччю 2024-й став рекордним у рейтингу найтепліших років з початку спостережень у Києві. Такий аномально теплий показник пояснюється інерційною дією явища Ель-Ніньйо, яке, за доповіддю Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), зникло у травні 2024 року, але його процеси ще впливали на термічний режим у східній півкулі світу до кінця року. Такий перебіг подій автори передбачали у статті, опублікованій в «УК» торік 9 січня.

Хоч загалом погода була спекотною, рік за кількістю опадів виявився в межах норми. Однак за рахунок збільшення випаровування через підвищений температурний фон негативний вплив був. Протягом року кількість опадів була дуже нерівномірною — майже по дві місячні норми у квітні та червні, а у травні й вересні кількість опадів становила лише 23% та 36% кліматичної норми відповідно (табл. 1).

Торік у листопаді в Баку відбулася 29-та конференція ООН з питань зміни клімату. На жаль, через відсутність повноцінного органу Державного управління з питань гідрометеорології та моніторингу природного середовища гідрометеорологи не брали участі в її роботі. Попри це і завдяки інтернет-ресурсам кліматологи обсерваторії в курсі питань зміни клімату. Зокрема, на конференції було представлено ключові повідомлення: за даними ВМО, 2024-й стане найтеплішим роком в історії спостережень після тривалої кількості виключно високих середньомісячних глобальних температур. Середня глобальна температура січня — вересня 2024 року на 1,54 (± 0,13)°C вища за доіндустріальний рівень. Довгострокове потепління, що вимірюється десятиріччями, залишається нижчим за 1,5°C. Останні десять років були найтеплішими за історію спостережень, а температура океану підвищується. Антарктичний морський лід на другій найнижчій позначці в історії спостережень і втрата льодовиків прискорюється. Екстремальні погодні та кліматичні явища призводять до величезних економічних та людських втрат.

З огляду на вплив Ель-Ніньйо температура повітря 2024 року в інших регіонах України також істотно перевищила кліматичну норму. Через затухання природного явища Ель-Ніньйо рік, який розпочався, навряд чи перевищить показники 2024 року.

Олександр КОСОВЕЦЬ,

член вченої ради Українського географічного товариства

Андрій КУЦИЙ,

директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського