Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України зустрівся з командирами та бійцями, які тримають оборону на східному напрямку

На командному пункті 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, яка обороняє Слов’янськ із півночі, Володимир Зеленський заслухав доповідь її командира щодо оперативної обстановки, відзначив воїнів нагородами та провів безпекову нараду. У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, керівники силових відомств і Сил оборони, представники уряду (онлайн). Вадим Філашкін зауважив, що на підконтрольних Україні територіях Донеччини проживає майже 200 тисяч людей, і доповів про початок підготовки області до наступного опалювального сезону.

Учасники наради разом з віцепрем’єр­міністром з відновлення — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою й міністром оборони Михайлом Федоровим визначили завдання щодо захисту пріоритетних об’єктів критичної інфраструктури та ремонту доріг на евакуаційних маршрутах Донеччини.

Глава держави також заслухав доповідь командувача угруповання військ «Схід» Дмитра Братішка щодо оперативної обстановки на Донеччині та заходів з оборони Покровська й Мирнограда. Начальник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Надточій доповів про контрдиверсійні заходи в регіоні.

На пункті управління 3 батальйону 28 окремої механізованої бригади ім.Лицарів Зимового Походу Президент України разом з головнокомандувачем ЗСУ зустрівся з воїнами підрозділу та заслухав доповідь командира.

Командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони поблизу населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь­якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб демонструвати свою присутність.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Дякую за захист такого важливого для України східного напрямку. Ви знаєте, що він відповідальний не тільки з точки зору оборони нашої держави на полі бою, а також дуже важливий геополітично. Що сильніші ми на східному напрямку, то міцніші в переговорному процесі», — наголосив Президент.

Подібна зустріч з бійцями також відбулася на основному командному пункті 100 окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку. Командир бригади полковник Руслан Ткачук детально доповів главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності 100 омбр.

Президент подякував воїнам за службу й захист України та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання завдань, ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медаль «За врятоване життя».

«Сьогодні ми на цьому напрямку, і весь світ зараз говорить про Україну: про схід, про нашу Донецьку та Луганську області. Дуже важко на цьому напрямку захищати державу. Я вам вдячний за те, що так міцно тримаєтесь», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12 бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на пункті управління. Глава держави заслухав доповіді командира 1 корпусу НГУ «Азов» Дениса Прокопенка («Редіс») та командира 12 бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Богдана Грішенкова («Пугач»). Командири поінформували про взаємодію із Силами безпілотних систем та обговорили із Президентом потреби для фінансування дронового напряму, зокрема ударних дронів та наземних роботизованих комплексів.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денисові Прокопенку.

На основному командному пункті 19 армійського корпусу у Краматорську Президент України та головнокомандувач ЗСУ заслухали доповіді командирів: 19 корпусу — бригадного генерала Олександра Бакуліна та 11 корпусу — бригадного генерала Сергія Сірченка.

Глава держави окремо обговорив кроки, необхідні для захисту Слов’янсько­Краматорської агломерації, з командирами всіх бригад обох корпусів: 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 156 окремої механізованої бригади, 44 окремої механізованої бригади, 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти імені контр­адмірала Михайла Білинського, 109 окремої бригади територіальної оборони, 117 окремої важкої механізованої бригади, 4 окремої важкої механізованої бригади та 18 Слов’янської бригади НГУ.

Володимир Зеленський також зустрівся з воїнами, які захищають Україну у складі підрозділів 11 та 19 армійського корпусів, подякував їм за службу і вручив державні нагороди.

«Бережіть себе і своїх побратимів. Це дуже важливо. Життя — найголовніше. І для нас сьогодні люди — понад усе. Дякую ще раз вам за службу. Бажаю вам усім миру, перемоги», — підсумував Президент.

Джерело:

Офіс Президента