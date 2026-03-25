Віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у Конференції ЄС з питань готовності

Захід об’єднав урядовців, військових, експертів із цивільного захисту та представників бізнесу з усієї Європи для напрацювання спільних рішень в разі реагування на кризи. Центральною темою обговорень став досвід України у забезпеченні життєдіяльності міст і фізичному захисті критичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

«Ми перейшли від точкового реагування до системної моделі стійкості. В її основі — плани стійкості регіонів і громад, які охоплюють захист інфраструктури, розподілену генерацію, воду та тепло. Масштаб викликів значний. Понад 3000 об’єктів критичної інфраструктури потребують захисту. Загалом реалізація планів енергостійкості потребує понад 5,4 мільярда євро. Також розвиваємо розподілену генерацію з метою 4 ГВт. Паралельно розгортаємо модульні рішення в теплопостачанні — йдеться про понад 5 ГВт додаткової потужності», — наголосив Олексій Кулеба.

Плани енергетичної стійкості регіонів охоплюють захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, безперебійне водопостачання і водовідведення та надійне теплопостачання. Ідеться про створення нової децентралізованої гнучкої системи, яка працюватиме десятиліттями.

Досвід України формує новий стандарт стійкості інфраструктури. Україна має практичну експертизу, яка може стати релевантною і для країн ЄС, і готова нею ділитися. Будівництво фізичного захисту критичної інфраструктури вже має успішні приклади: захищені енергооб’єкти витримують до 40 влучань і залишаються функціональними.

Олексій Кулеба подякував європейським партнерам за оперативну допомогу — передачу генераторів та енергетичного обладнання, що дало змогу стабільно пройти критичні періоди зими.

Європейський комісар з питань цивільного захисту, гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб відвідала Київ приблизно місяць тому, в найсильніші морози, і передала 500 генераторів для столиці. На той час після ударів по основних теплоелектроцентралях понад 1500 багатоквартирних житлових будинків залишалися без опалення.

Під час зустрічі з Аджею Лябіб на полях Конференції ЄС з питань готовності Олексій Кулеба подякував європейським партнерам за незмінну підтримку. Головними темами обговорення стали захист енергетичних об’єктів, забезпечення стабільного водо­ і теплопостачання в умовах постійних атак, а також впровадження інструментів швидкого фінансування для громад.

Сторони обговорили розширення участі України у Механізмі цивільного захисту ЄС (EU Civil Protection Mechanism) та використання резервів rescEU. Це єдина європейська система солідарності, що дає Україні змогу оперативно отримувати від країн ЄС критичну допомогу (техніку, генератори, обладнання).

Також важливо запускати механізми fast­track фінансування для оперативного відновлення систем життєзабезпечення після обстрілів. Ці інструменти цивільного захисту важливо враховувати у новій програмі фінансової підтримки ЄС — Ukraine Support Loan 2026—2027.

«Співпраця з ЄС у межах цивільного захисту — це не лише про оперативну гуманітарну допомогу, а й про системну стійкість наших громад. Нам потрібні швидкі рішення та гнучке фінансування, щоб повертати світло, воду і тепло в оселі українців у найкоротші терміни. Європейські інвестиції в українську стійкість — це внесок у безпеку всієї Європи», — наголосив Олексій Кулеба.

Сторони підтвердили готовність до подальшої тісної координації дій для оперативного реагування на гуманітарні виклики.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій