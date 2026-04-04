Українські урядовці подякували канадському уряду за всебічну допомогу під час зустрічі з Державним секретарем з питань міжнародного розвитку цієї країни

Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко зустрілася з Державним секретарем з питань міжнародного розвитку Канади Рендіпом Сараєм. Вона поінформувала про роботу уряду з підготовки до наступних опалювальних сезонів у межах планів стійкості регіонів, а також про основні потреби України в енергетичному обладнанні для розвитку розподіленої генерації.

«Високо цінуємо послідовну підтримку Канади у зміцненні нашої держави та нещодавно оголошений внесок до Фонду підтримки енергетики України обсягом 20 мільйонів канадських доларів. Вдячні Канаді за готовність до співпраці у створенні Фонду підтримки ветеранів, який має посилити систему реінтеграції наших людей після служби. Розраховуємо на подальшу взаємодію, зокрема у передачі досвіду в галузі будівництва житла для ветеранів», — наголосила очільниця українського уряду.

Сторони зупинилися на співпраці двох держав у секторі критичних мінералів і розроблення родовищ. Домовилися поглиблювати взаємодію в геологорозвідці.

Прем’єр­міністр України запросила канадських партнерів стати активними учасниками Міжнародної донорської конференції, мета якої — мобілізація зусиль для відновлення після російської атаки нового безпечного конфайнмента на Чорнобильській АЕС.

«Щиро дякуємо Канаді за солідарність та гуманітарну допомогу», — додала Юлія Свириденко.

Відновлення та цільове донорство

Віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і його заступники Марина Денисюк, Сергій Деркач та Артем Рибченко під час зустрічі з Рендіпом Сараєм обговорили підтримку впровадження плану енергетичної стійкості регіонів, підготовку громад до наступного опалювального сезону, відновлення транспортної інфраструктури та програми в житловому секторі. Окрему увагу сторони приділили підтримці громад у підготовці до наступного опалювального сезону. Зокрема йшлося про реалізацію комплексного плану енергетичної стійкості регіонів, який передбачає захист понад 3000 об’єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне живлення для основних сервісів, а також модернізацію систем водо­ і теплопостачання.

Після початку повномасштабного вторгнення уряд Канади вже надав 115 млн канадських доларів на відновлення енергетичної системи України, а також секторів водопостачання і водовідведення.

За оцінкою RDNA5, прямі збитки транспортному сектору України становлять 40,3 млрд доларів США. У цьому контексті забезпечення сталої логістики та швидке відновлення інфраструктури залишаються серед головних пріоритетів держави.

Також сторони відзначили лідерство Канади у Групі спільних інтересів з питань транспорту в Україні (CIG4U) та її участь у створенні Фонду підтримки транспорту України — спеціального формату співпраці в межах Міжнародного транспортного форуму для відновлення та модернізації української транспортної інфраструктури.

«Для України забезпечення сталої логістики — один з основних пріоритетів відновлення. Особливо це важливо для прифронтових громад, де від безперебійної роботи транспортних маршрутів залежить постачання гуманітарної допомоги, евакуація людей, відновлення критичної інфраструктури і стабільна робота базових сервісів.

Швидке відновлення транспортної інфраструктури, розвиток логістичних хабів і захист критичних шляхів напряму впливають на стійкість економіки, безпеку громад і здатність держави оперативно реагувати на виклики війни», — наголосив Олексій Кулеба.

Канада залишається одним з провідних міжнародних партнерів України у відновленні та постійним донором цільових фондів, що підтримують Україну, зокрема URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund). Кошти спрямовують на нагальні потреби (ремонт критичної та соціальної інфраструктури) і на стратегічні реформи, необхідні для вступу в ЄС. Фонд підтримує такі проєкти Мінрозвитку: HOPE, RELINC, REPOWER, DRIVE та інші.

Відзначили важливість співпраці в межах проєкту «Відновлення для всіх» (RFA). Ініціативу спрямовано на посилення інституційної спроможності, реформу управління публічними інвестиціями та наближення системи стратегічного планування до стандартів ЄС.

Олексій Кулеба подякував Канаді за послідовну підтримку України, стратегічне партнерство і готовність долучатися до довгострокових проєктів відновлення. Він окремо наголосив, що для України надзвичайно важливо відчувати підтримку саме від Канади як держави­члена G7, адже це посилює довіру міжнародних партнерів до процесу відновлення.

Розвиток соціальних послуг

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час зустрічі з Рандіпом Сараєм обговорив розвиток системи соціального захисту, підтримку вразливих груп населення та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Міністр зокрема окреслив трансформацію соціальної політики — від фрагментованих виплат до комплексної системи підтримки, яка враховує реальні потреби людини.

«Ми хочемо уникнути фрагментації й поділу політики. Соціальна сфера має бути парасолькою, яка покриває потреби людини, незалежно від її статусу — чи це ВПО, ветеран або родина військовослужбовця. Ми не розділяємо людей за групами, а намагаємося покривати їхні потреби і надавати відповідні послуги», — зазначив Денис Улютін.

Міністр акцентував, що нова модель передбачає перехід від суто грошових виплат до інтегрованої підтримки, яка поєднує фінансову допомогу із соціальними послугами, працевлаштуванням і доступом до житла. Такий підхід спрямований не лише на підтримку людини, а й на її повернення до активного економічного життя та самостійності. Він наголосив на важливості посилення спроможності громад, оскільки саме на місцевому рівні забезпечується надання більшості соціальних послуг.

Окрему увагу сторони приділили впровадженню нових підходів до підтримки родин, зокрема розвитку послуг раннього втручання для дітей з інвалідністю, а також програм догляду за дітьми, що дають змогу батькам повертатися до економічної активності.

На зустрічі обговорили питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і громадян, які повертаються з­за кордону. Міністр презентував підхід соціальної оренди як одного з інструментів забезпечення доступного житла та підтримки інтеграції в громадах.

Державний секретар з питань міжнародного розвитку Канади відзначив масштаб викликів, з якими стикається Україна в умовах війни, і підтвердив готовність Канади й надалі підтримувати реформи в соціальній сфері. Він наголосив на важливості взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу у впровадженні таких змін.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності