Уряд затвердив план заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року

На черговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо розподілу коштів з рахунку для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні. Рішення спрямоване на підтримку родин, в яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Ідеться про розподіл 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати таким сім’ям — на базові потреби та щоденний догляд за дітьми. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За її словами, понад 8700 родин отримають допомогу обсягом 6500 грн у дев’яти областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

«Це додаткова адресна підтримка, яку надано коштом донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню», — зазначила очільниця уряду.

Юлія Свириденко повідомила, що із загальної суми майже 49,9 млн грн надійшли як основний донорський ресурс у межах цієї співпраці, ще 6,7 млн грн — донорські кошти, залучені раніше у вигляді гуманітарної допомоги, а також кошти спеціального фонду державного бюджету.

Виплати буде здійснено через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців. Для багатьох сімей, де виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, це відчутна підтримка для покриття щоденних потреб.

Прем’єр­міністр подякувала міжнародним донорам і партнерам за цю допомогу українським родинам. «Уряд продовжує працювати над збільшенням такої підтримки», — наголосила Юлія Свириденко.

Національний план до 2030 року визначає комплекс дій, спрямованих на те, щоб кожна дитина, яка перебуває під загрозою бідності або соціальної ізоляції, мала гарантований доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, здорового харчування та належних житлових умов. Документ передбачає посилення адресної підтримки сімей з дітьми, розвиток соціальних і освітніх послуг у громадах, а також координацію дій між органами влади та міжнародними партнерами.

Окрему увагу приділено дітям із вразливих категорій, зокрема дітям з інвалідністю й тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

План заходів також передбачає розвиток сімей патронатних вихователів, розширення мережі центрів захисту дитини «Барнахус», проведення інформаційних кампаній щодо протидії булінгу та насильству, популяризацію правил кібергігієни й відповідального батьківства. Серед пріоритетів — збільшення доступу до дошкільної освіти, розвиток системи раннього втручання та надання безоплатної правничої допомоги. Окремо йдеться про підвищення спроможності фахівців, які працюють з дітьми та сім’ями, серед іншого через системні навчання та тренінги.

Втілення плану не лише має забезпечити доступ до базових послуг, а й створити умови для повноцінного розвитку кожної дитини незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Це один з важливих кроків на шляху України до Європейського Союзу.

Прозорий добір та фінансування

Уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запровадивши прозорий добір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM. Рішення гарантує, що фінансування отримають лише ті цифрові ініціативи, які мають високу технічну готовність і дадуть реальний соціальний, економічний чи антикорупційний ефект. Цей механізм напряму пришвидшить втілення критично важливих ініціатив — зокрема PlayCity планує отримати фінансування на розроблення другої черги державної системи онлайн­моніторингу грального бізнесу за новою процедурою.

Як відбуватиметься процес добору проєктів?

Оголошення добору. Мінцифри формує вимоги, встановлює критерії добору та визначає чіткі строки для подання заявок.

Подання заявок через систему DREAM. Ініціатори подають свої проєкти через єдину цифрову систему управління публічними інвестиціями DREAM. Кожен проєкт автоматично отримує унікальний ідентифікатор, що гарантує повну прозорість і унеможливлює маніпуляції.

Галузева експертиза. Мінцифри проводить попередню оцінку: перевіряє проєкти на технічну доцільність та їхню відповідність стратегічним напрямам інформатизації. Невідповідні проєкти відхиляють уже на цьому етапі.

Перевірка спеціалізованою комісією. Комісія детально аналізує допущені ініціативи. Кожен проєкт оцінюють за бальною системою. До уваги беруть: стратегічну відповідність, антикорупційний ефект, соціальний та економічний вплив, а також технічну готовність команди до реалізації.

Формування прозорого рейтингу. На основі отриманих балів автоматично формується рейтинговий список. Комісія визначає фіналістів, які отримають фінансування в межах доступного бюджету.

Затвердження урядом. Фінальний перелік проєктів­переможців Мінцифри оформлює як проєкт рішення та затверджує Кабінет Міністрів України.

Жодних закритих бюджетів чи ручного управління. Відтепер цифровізація держави фінансуватиметься за правилами топових інвестиційних компаній: відкрито, прозоро і тільки заради реальної користі для українців.

Закордонні відрядження для військовослужбовців

Кабінет Міністрів розширив перелік посадових осіб, на підставі рішень яких військовослужбовці Збройних сил можуть виїжджати в закордонні відрядження. Відтепер до цього переліку додано заступників міністра оборони. Відповідну постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону ухвалено для оперативного виконання завдань в галузі безпеки і оборони.

Раніше згідно з пунктом 215 Правил перетинання державного кордону громадянами України пропуск військовослужбовців здійснювали тільки на підставі рішень: міністра оборони; керівника іншого утвореного відповідно до закону військового формування; керівника правоохоронного органу спеціального призначення; керівника розвідувального органу рішень щодо виконання завдань в галузі безпеки і оборони. Ухвалені зміни передбачають, що пропуск військовослужбовців здійснюватиметься ще й на підставі рішень, які ухвалили заступники міністра оборони. Надання їм відповідних повноважень дасть змогу розвантажити управлінський рівень та забезпечити гнучкіше реагування на поточні потреби сектору безпеки і оборони.

Також уряд затвердив порядок використання грантової допомоги Японії обсягом 4 млрд єн (1,1 млрд грн) у межах угоди з JICA та одразу спрямував ці кошти на потреби МВС і ДСНС. Грант передбачає два головні напрями — розмінування та медичну допомогу, його надають у вигляді обладнання. Потреби сформовано МВС і погоджено з японською стороною.

Гуманітарне розмінування. 984 млн грн передбачено для ДСНС на закупівлю техніки та обладнання, а також навчання населення мінної безпеки. Ідеться про посилення спроможностей саперів — від техніки розмінування до засобів захисту та програм інформування про ризики вибухонебезпечних предметів.

Медичний напрям. Ще 140 млн грн спрямовано для МВС на оснащення медичних закладів. Це обладнання для лікування і реабілітації постраждалих, зокрема з мінно­вибуховими травмами, які становлять значну частину поранень.

Рішення уряду фактично започатковує повноцінну реалізацію угоди, підписаної в січні: допомога, про яку домовилися раніше, переходить до етапу конкретних постачань техніки та обладнання.

Перерозподіл коштів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення перерозподілити частину видатків державного бюджету Міністерства культури на 2026 рік. Кошти спрямували на підтримку діяльності державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка». Внаслідок повномасштабного вторгнення кіностудія імені Олександра Довженка опинилась у складних умовах, зокрема зменшилася кількість замовлень і активності на павільйонах. Тож у кіностудії сформувалася заборгованість, яка ускладнює розвиток і ефективну діяльність. Ідеться про 29,4 млн грн, які передано з програми стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на програму державної підтримки кіно.

«Відтепер кіностудія зможе за рахунок бюджетних коштів покрити поточні витрати на оплату праці станом на 1 січня 2026 року та оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що дасть змогу спрямовувати не менш як 90 відсотків власних доходів після сплати податків і зборів на погашення заборгованості, яка виникла на 1 квітня 2026 року», — зазначила віцепрем’єр­міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

Рішення уряду спрямоване на забезпечення результативної діяльності кіностудії в умовах воєнного стану в Україні. Це дасть змогу стабілізувати діяльність кіностудії задля забезпечення належного зберігання та вивчення кіноспадщини, посилення популяризації українського кіно в Україні та світі.

Міністерство освіти і науки перерозподілить частину видатків державного бюджету на 2026 рік, щоб забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним і науково­педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються за бюджетними програмами МОН. Відповідне розпорядження з терміном застосування з 1 січня 2026 року ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 8 квітня. Ідеться про розподіл 2,5 млрд грн бюджетної програми 2211410 «Підвищення престижності праці у сфері освіти» на інші бюджетні програми міністерства, необхідні для реалізації з 1 січня 2026 року першого етапу анонсованого підвищення заробітної плати на 30%.

«Розпорядження застосовується з 1 січня 2026 року. Тобто цей перерозподіл покриває потребу у видатках на підвищені на 30% посадові оклади від початку року і компенсує ті виплати, які заклади вже здійснювали в межах тимчасових помісячних асигнувань за загальним фондом. Іншими словами, з 1 січня викладачі наших університетів і академій отримують підвищену заробітну плату, а необхідний ресурс для продовження цих виплат тепер закріплено у відповідних бюджетних програмах. За загальним фондом фінансування цього підвищення продовжиться й надалі», — пояснив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Він додав, що наступний етап збільшення заробітних плат передбачено з 1 вересня 2026 року — ще плюс 20% до посадового окладу, як це закладено в бюджетних рішеннях на 2026 рік.

У МОН наголосили, що в частині спеціального фонду заклади мають зважено планувати свої видатки: «Що стосується спеціальних фондів, то тут в університетах треба раціонально використовувати кошти і розраховувати свої можливості, щоб насправді всім можна було виплачувати підвищені зарплати».

Додатково цим розпорядженням спрямовано 605 млн грн на покриття підвищення заробітних плат працівників закладів фахової передвищої освіти.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності

Міністерство цифрової трансформації

Міністерство оборони

Міністерство культури

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство освіти і науки