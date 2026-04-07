Президент України обговорив ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки з лідерами Туреччини і Сирії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за підтримку, яку Туреччина надає Україні з початку повномасштабної російської агресії, і сприяння в поверненні з полону наших людей.

Спільні проєкти в ОПК та енергетиці

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган говорили про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент України поінформував про підсумки візитів у країни регіону, важливі домовленості та досвід, яким може поділитись Україна. За словами глави держави, Україна готова ділитися своєю експертизою захисту життя з усіма, хто і нам допомагає захищати життя. Лідери докладно обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки, зокрема реалізацію спільних проєктів в оборонно­промисловому комплексі та інші кроки для взаємовигідного партнерства.

«Важливо, щоб спільні скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу. Домовилися про нові кроки в безпековій співпраці. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід», — зазначив Президент України.

Володимир Зеленський поділився деталями контактів з американською командою. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Президент Туреччини підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та росії.

Лідери говорили про інші галузі співпраці та домовились усунути всі перепони в розвитку двосторонньої торгівлі. Окрему увагу приділили енергетичній взаємодії. Президенти обговорили практичні кроки для втілення спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільного розроблення газових родовищ.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган домовилися про зустріч голови НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького й міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара.

У Стамбулі Президент України провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави привітав його всесвятість із прийдешнім Великоднем і подякував за підтримку та постійні молитви за Україну й українців. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку родин українських військових та ініціативи «Тепло для України», яка забезпечує енергетичне обладнання для постраждалих регіонів.

Однією з головних тем обговорення на зустрічі були долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що він постійно молиться за всіх українських дітей, зокрема тих, яких викрала росія, і за всіх українців, яких росіяни утримують у полоні. Президент поінформував про переговорний процес для досягнення достойного миру, зокрема про контакти з американською командою.

Також на зустрічі обговорили розвиток церкви в Україні.

Вселенський Патріарх Варфоломій висловив співчуття у зв’язку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси­України Філарета.

Глава держави запросив його всесвятість приїхати в Україну з візитом і зазначив, що саме цього року наша країна відзначатиме 35­річчя відновлення незалежності. Вселенський Патріарх Варфоломій подякував за запрошення й додав, що цьогоріч виповнюється і 35 років з початку його патріаршого служіння. За його словами, ці дві дати можна було б об’єднати для відзначення разом.

Перспективи позитивних зрушень

Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Сирію в Дамаску провів переговори із Президентом країни Ахмедом аш­Шараа. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й перспективи її зміни до кращого. Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам.

Володимир Зеленський і Ахмед аш­Шараа говорили й про обставини війни росії проти України.

«Вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», — зазначив Президент України.

Окрему увагу на зустрічі було відведено ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та спільним можливостям для посилення продовольчої безпеки в усьому регіоні. Володимир Зеленський зазначив, що дуже добре розуміє, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія. За його словами, є готовність працювати разом, щоб можливості обох держав і народів збільшувалися.

Окрім двосторонніх зустрічей президентів провели й тристоронній формат: Україна, Сирія, Туреччина. Обговорили перспективи розвитку всіх напрямів відносин, безпекову й торговельну співпрацю.

Ця зустріч Володимира Зеленського й Ахмеда аш­Шараа вже друга. Уперше лідери зустрілися у вересні 2025 року на полях 80­ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді у присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й міністр закордонних справ Сирії Асаад аш­Шейбані підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Нині ж міністри закордонних справ України, Сирії та Туреччини провели тристоронні переговори.

«У Дамаску разом з колегами Асаадом Хасаном аш­Шейбані та Хаканом Фіданом ми провели зустріч у новому тристоронньому форматі Україна — Сирія — Туреччина. Ми погодилися, що історичний візит Президента Володимира Зеленського у Сирію та переговори із Президентом Сирії Ахмадом аш­Шараа знакові для всіх наших країн.

Разом провели змістовний обмін думками щодо безпеки, яка залишається головним питанням порядку денного і для Європи, і для Близького Сходу. Безпека є неподільною, а стабільність в одному регіоні безпосередньо впливає на інший. Посилення координації та спільних зусиль необхідне.

Ми зосередилися на логістиці та безпеці торговельних і морських маршрутів, критично важливих для глобальних ланцюгів постачання та продовольчої безпеки. Ще погодилися, що забезпечення їхньої стійкості є спільним пріоритетом.

Наші переговори охопили ширші регіональні та міжнародні події, а також можливості для спільних ініціатив щодо безпеки, економіки та гуманітарної співпраці.

Я поінформував колег про стан мирних зусиль і ситуацію на полі бою. Україна залишається послідовною в розбудові партнерств, що зміцнюють стабільність, розширюють співпрацю та сприяють досягненню тривалого миру й глобальної безпеки», — повідомив Андрій Сибіга.

