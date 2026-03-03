Уряд і Національний банк посилюють співпрацю для забезпечення енергетичної стійкості та фінансової стабільності

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч із головою Національного банку України Андрієм Пишним. Вони обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси для його реалізації, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики.

Окрему увагу приділили питанням фінансової стабільності. Істотною підтримкою України має стати нова програма допомоги EFF від Міжнародного валютного фонду обсягом 8,1 млрд доларів США на 2026—2029 роки, яку рада директорів фонду затвердила цього тижня.

Під час зустрічі також обговорили необхідність збільшення кредитного проникнення бізнесу для фінансування реконструкції інфраструктури, зокрема енергетичної. Наразі цей показник становить 8—9% ВВП. Зокрема, в галузі енергетики банки профінансували 33 млрд грн, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей, за умов щонайменше втричі більших потреб. Уряд і НБУ домовилися прискорити спільну роботу в цьому напрямі.

«Уряд послідовно продовжує підтримку українських виробників, і ми вдячні НБУ за відкритість і співпрацю в цій роботі. НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту для окремих категорій машинобудування — сільськогосподарської та спеціальної техніки, зокрема за кодами УКТ ЗЕД 8424, 8428, 8432 та 8716. Нове регулювання набирає чинності з 1 березня. Це лише перший крок. Працюємо над полегшенням умов експорту українських товарів за іншими кодами», — зазначила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр повідомила, що працівники аварійно­ремонтних бригад, залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів та відновлення критичної інфраструктури, почали отримувати виплати. Виплати здійснюють працівникам підприємств тепло­ та водопостачання — загалом 4725 осіб, серед яких 1057 залізничників.

«Ощадбанк перерахував за січень кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників. Вони нарахують доплати обсягом 20 000 гривень безпосередньо на банківські рахунки працівників, які виконують ремонтно­відновлювальні роботи після обстрілів», — повідомила Юлія Свириденко.

Такі самі виплати передбачено за лютий і березень.

Важливо, щоб український бізнес міг працювати без зупинок навіть в умовах обстрілів і довготривалих відімкнень. Для цього уряд постійно впроваджує та вдосконалює програми підтримки для підприємців, які відповідають реальним викликам. Як наголосила Прем’єр­міністр, один з таких інструментів — енергокредит під 0% на енергообладнання.

«Менш як за місяць від початку втілення програми до банків надійшло 606 заявок від підприємців на суму 809 мільйонів гривень», — повідомила очільниця уряду.

Юлія Свириденко зазначила, що програма доступна для мікро­, малого та середнього бізнесу в межах «Доступних кредитів 5—7—9%»: до 10 млн грн на строк до трьох років. Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. За кошти можна придбати когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори. Щоб отримати кредит, потрібно подати заявку до банку­партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Такі заявки розглядають пріоритетно.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ