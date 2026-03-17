Прем’єр­міністр Юлія Свириденко в Чернігові провела друге засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості, на якому заслухали стан втілення планів стійкості двох прифронтових областей — Чернігівської і Сумської.

«Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об’єктів критичної інфраструктури дев’яти областей і Київської області. Загалом визначили 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи на яких буде розпочато найближчими днями», — зауважила очільниця уряду за підсумками засідання.

За словами Юлії Свириденко, під ці завдання готують надання 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні уряду. Це дасть змогу якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту.

Скоординовано пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

«Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу. Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованою ставкою 7% річних на весь термін договору. У межах програми «5—7—9%» для прифронтових регіонів подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року», — наголосила Юлія Свириденко.

Окремо обговорено кроки реалізації плану стійкості Києва, який подала міська влада.

Прем’єр­міністр разом з урядовцями та представниками місцевої влади оглянула будівництво доріг у Чернігівській області. Тут, як і в інших регіонах країни, триває поточний ремонт дорожнього покриття.

Юлія Свириденко провела робочу нараду з віцепрем’єр­міністром з відновлення — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином та керівниками обласних служб відновлення і розвитку інфраструктури щодо виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування.

«З початку року ліквідовано пошкодження на понад 518 тисячах квадратних метрів. Поставила завдання Міністерству розвитку громад та територій підвищити темпи виконання дорожніх робіт — з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня. Це дасть змогу істотно прискорити ліквідацію пошкоджень після зими», — розповіла Юлія Свириденко. Вонадоручила завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення до 1 травня.

«Дороги — питання нашої обороноздатності та ефективної логістики», — наголосила Премєр­міністр.

Мінрозвитку та Агентство відновлення постійно здійснюють моніторинг виконання робіт і координують роботу регіонів.

«Мінрозвитку разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначило перелік головних логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Ідеться про приблизно 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту. Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуто у всій країні. Окремий трек — прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони», — наголосив Олексій Кулеба.

Загальна потреба фінансування для цих напрямів — понад 12,8 млрд грн. Опрацьовують механізм спільного фінансування з Міноборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

Пріоритет робіт залишається незмінним: основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.

