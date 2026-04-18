Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр­міністр Нідерландів Роб Єттен під час перемовин у Мідделбурзі обговорили питання безпеки, підтримку та розбудову української енергетики, посилення дипломатичної співпраці та притягнення росії до відповідальності за злочин агресії.

Найголовніше — безпека

Глава держави подякував Нідерландам за підтримку України та добре й сердечне ставлення до українців і їхньої боротьби за право жити в незалежній суверенній державі. Президент окремо відзначив спільну роботу щодо відповідальності росії за агресію.

«Нідерланди — серед найбільших захисників життя завдяки підтримці України, і ви серйозно допомогли нам із ППО та іншими потребами: від бойової авіації до критично важливої політичної підтримки, фінансової — ми особливо цінуємо щорічну чітку допомогу від Нідерландів для нашої держави та стійкості», — наголосив Володимир Зеленський.

Головну увагу зустрічі було відведено безпековим питанням, насамперед посиленню української ППО. Президент акцентував, що росія продовжує агресивну війну і терор проти нашої країни.

«Принципове завдання для нас — ракети і достатня кількість систем ППО. Ми фактично щодня працюємо з партнерами, щоб захист неба в нас був», — зазначив він.

Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство Drone Deal.

«Це стосується не тільки дронів, а й комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, спільних виробництв зброї. Ми дали завдання командам опрацювати всі деталі», — уточнив Володимир Зеленський.

Прем’єр­міністр Нідерландів підтвердив, що його країна зацікавлена у взаємовигідному розвитку оборонно­промислової співпраці з Україною. Нідерланди оголосили про надання 248 млн євро на українське виробництво дронів.

«Україна може на нас розраховувати. Ми продовжуємо боротися за сталий мир в Україні. Але мусимо бути реалістичними. Усі маємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — наголосив Роб Єттен.

Лідери домовилися працювати разом для подальшого захисту та розбудови української енергетики, зокрема децентралізованої. Є перший драфт спільного документа для відповідних кроків.

Володимир Зеленський і Роб Єттен обмінялися оцінками ситуації в міжнародних відносинах, особливо через війну на Близькому Сході. Обговорили дипломатичні зусилля та політичний трек відносин у Європі на рівні європейських інституцій. Ішлося і про розблокування європейського пакета підтримки для України та початок відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу.

Президент України і Прем’єр­міністр Нідерландів підписали Спільну заяву про початок роботи над Drone Deal та домовилися про спільне виробництво дронів.

Drone Deal між Україною та Нідерландами — це стратегічна ініціатива, яка передбачає спільне розроблення та виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій.

Співпраця охопить узгоджені інвестиції в оборонну інфраструктуру, дослідження, інновації й системний обмін оперативним досвідом, якого Україна набула під час боротьби проти російської агресії. Лідери дали завдання своїм командам опрацювати всі деталі.

Відтепер Україна та Нідерланди переходять від сталої підтримки до більшої інтеграції в оборонному виробництві, технологіях і довгостроковому розвитку спроможностей. Країни співпрацюватимуть для зміцнення оборонно­промислового потенціалу й нарощування виробництва, щоб реагувати на виклики у секторі безпеки. Ця співпраця має перерости у тривале оборонно­промислове партнерство.

У присутності Президента й Прем’єр­міністра було підписано ліцензійний договір, який започатковує спільне виробництво дронів.

Не дати агресору залишитися безкарним

Під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом­Александром Володимир Зеленський подякував його величності за особисту підтримку України впродовж понад чотирьох років боротьби проти повномасштабної російської агресії.

Президент зазначив, що росія знову завдала жорстокого масованого удару по Україні, внаслідок якого загинули люди в Одесі, Києві та Дніпрі, більш ніж 100 постраждали в різних регіонах країни. Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати підтримку України всіма можливими способами та докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства й досягти достойного миру.

У Мідделбурзі Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу. Нагороду вручили Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності короля Нідерландів Віллема­Александра та принцеси Беатрікс.

Звертаючись до учасників церемонії нагородження, Президент наголосив, що війни повертаються, бо ті, хто їх починає, не вірять у відповідальність. Тому мають бути закон, міжнародне право й міжнародна спільнота, яка забезпечує його дотримання. Володимир Зеленський зазначив, що критично важлива підтримка України зброєю, необхідні спільна дипломатична робота над припиненням війни й тиск на росію.К

«Але так само важливо, щоб москва понесла відповідальність за цю агресію — у юридичному та практичному сенсі. І щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки», — зазначив він.

Володимир Зеленський нагадав, що триває робота над створенням трибуналу щодо агресії росії проти України.

«Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців. Прошу вас це підтримати. І, будь ласка, пам’ятайте: будь­яка свобода крихка без найосновнішої — свободи від руїн. І якщо ті, хто починає війни, не відчувають своєї відповідальності. Тож не дайте залишитися безкарними», — підсумував Володимир Зеленський.

Прем’єр­міністр Нідерландів зауважив, що коли місяць тому він приїхав у Київ, то зрозумів, що героями не народжуються, герої — це звичайні люди. У зверненні Роб Єттен згадав зокрема жінок, які працюють на виробництві дронів, українських рятувальників і всіх людей, котрі змушені жити в умовах постійних російських атак.

«Багато про що говорить те, що ви погодилися прийняти цю нагороду лише від імені всього українського народу. Від імені всіх звичайних чоловіків, жінок і дітей, що в одну мить опинилися в новій реальності, якої не обирали, але з якою тепер змушені стикатися щодня. Звичайні люди, які показують, що навіть у серцях, сповнених страху, залишається місце для любові та співчуття. І це варте того, щоб за це боротися», — сказав Роб Єттен, звертаючись до Президента України.

Four Freedoms Awards — міжнародна нагорода, яку вручають із 1982 року людям та організаціям, котрі зробили значний внесок у захист чотирьох свобод, що їх проголосив 32­й Президент США Франклін Рузвельт 1941­го. Це свобода слова й вираження поглядів, свобода віросповідання, свобода від злиднів та свобода від страху.

Джерело:

Офіс Президента