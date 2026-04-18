В Осло Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр­міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal та підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці в галузі оборони та безпеки. У документі визначено основні напрями співпраці, зокрема посилення оборонних спроможностей України. Це забезпечать військова допомога від Норвегії та розвиток партнерства в галузі технологій. Пріоритети — протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально­технічне забезпечення.

Україна й Норвегія розвиватимуть спільні виробництво та розроблення, обмінюватимуться технологіями та масштабуватимуть свої виробничі спроможності. Також у документі передбачено підтримку української дронової індустрії.

Окремий фокус — створення інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет для ППО.

На зустрічі в Осло Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили підтримку програми PURL, співпрацю в галузі виробництва та використання дронів, розвиток спільних виробничих проєктів і пріоритети на цей рік щодо взаємодії в різних галузях.

Глава Української держави подякував Норвегії та Йонасу Гару Стере за підтримку й насамперед відзначив внесок у програму PURL.

«росія завдала чергового удару по одному з наших найбільших міст — Дніпру, уразивши АЗС. Загинули люди — мої співчуття рідним. Було багато поранених, приблизно 30 осіб. І сьогодні вночі може відбутися чергова російська атака. У небі над Україною зараз багато «шахедів», і можуть бути застосовані також ракети», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати постачання засобів для української протиповітряної оборони, й подякував Норвегії за готовність і надалі підтримувати програму PURL.

«Україна залишається основним пріоритетом норвезької зовнішньої політики. І сьогодні ми підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці в галузі оборони та безпеки. Ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, адже Україна також багато дає у відповідь», — зазначив Йонас Гар Стере.

Цей документ — перший крок до Drone Deal, яку лідери ініціювали й домовилися, що команди опрацюють деталі. Президент зазначив, що український досвід уже застосовують на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вдосконалює засоби захисту від «шахедів» і переконана, що це слід робити також у Європі, й готова ділитися досвідом з партнерами.

«Україна вдячна Норвегії за її незмінну підтримку в енергосекторі. Це дуже допомогло нам під час цієї найважчої зими за всю війну. Дуже дякую тобі, Йонасе. У час великої геополітичної кризи через війну з Іраном Норвегія відіграє провідну стабілізаційну роль для Європи як надійний постачальник енергоносіїв. Важливо, що наша спільна робота в енергетичній галузі триває», — акцентував глава держави. Президент України зустрівся зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій. Він подякував парламентарям за послідовну незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії.

Окрему увагу було відведено створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Президент наголосив, що якнайшвидший початок роботи Спецтрибуналу важливий не лише для українців, а й для всіх, хто хоче миру і відновлення справедливості та закликав парламент Норвегії підтримати зусилля щодо Спецтрибуналу та компенсаційного механізму.

У Римі Президент України обговорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні посилення співпраці в безпековій галузі, подальшу підтримку України та зусилля для досягнення миру. Глава держави подякував Джорджі Мелоні за незмінну підтримку України і відзначив політичну, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу від Італії, зокрема підтримку української енергетики під час цієї зими.

«Ми разом з Італією, разом із партнерами працюємо, щоб гарантувати безпеку — в усіх сенсах цього слова і щоб відносини між нами завжди були дружні та змістовні», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та російські повітряні атаки. росія навіть на Великдень продовжила штурми на фронті. Глава держави акцентував, що один з основних пріоритетів — посилення протиповітряної оборони. Лідери обговорили потреби України й можливості працювати разом для виробництва ППО. Також висловилися про важливість продовження санкційного тиску на росію.

«Італія продовжує просувати в Групі семи та Європейському Союзі економічний тиск на рф. Двадцятий санкційний пакет, який Європа готується ухвалити, — надзвичайно важливий крок, щоб зменшити силу російської воєнної машини», — зазначила Голова Ради міністрів Італії.

Окремо обговорили необхідність розблокування європейського пакета підтримки для України на 90 млрд євро. Президент відзначив підтримку від Італії в цьому питанні.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні приділили увагу ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками основних позицій.

Сторони обговорили спеціальний формат угоди щодо безпеки, який розробила Україна, — Drone Deal.

«Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо ми пропонуємо об’єднати зі спроможностями партнерів. Важливо, що є інтерес Італії до такого формату співпраці, і ми домовилися з Джорджею, що наші команди опрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», — зазначив глава держави.

Джорджа Мелоні наголосила, що під час зустрічі багато уваги приділили саме зміцненню співпраці в галузі безпеки та оборони.

«Італія зацікавлена впроваджувати спільне виробництво, особливо дронів. Ми знаємо, що Україна за ці роки стала справді передовою в цьому напрямі», — сказала вона.

Президент України зустрівся із Президентом Італії Серджо Маттареллою. Глава нашої держави подякував Президентові Італії за незмінну принципову позицію щодо підтримки України й українців. Серджо Маттарелла запевнив, що позиція його країни незмінна й підтримка України триватиме.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за допомогу українському енергетичному сектору протягом цієї складної зими. Президенти обговорили подальшу допомогу, необхідну для енергетичної стійкості України.

Лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі загалом, зокрема на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський поінформував про домовленість із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні опрацювати деталі Drone Deal між двома країнами.

Окрема увага — можливостям посилити роботу української ППО. Президент розповів про потреби в додаткових системах і ракетах до них.

На зустрічі йшлося про розблокування рішення щодо фінансового пакета для України на 90 млрд євро, двадцятого пакета санкцій проти росії та переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.

Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, щоб обговорити можливості співпраці в оборонній галузі. Глава Української держави подякував Італії за політичну, військову та дипломатичну підтримку від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Гвідо Крозетто запевнив, що ця допомога триватиме.

Президент зазначив, що на зустрічі з Головою Ради міністрів Італії обговорили Drone Deal і наголосив, що Україна готова працювати, аби був належний захист усюди. Наша країна вже співпрацює задля цього із країнами Близького Сходу та регіону Затоки, і треба будувати таку саму систему захисту в Європі. Ішлося про різні формати співпраці з партнерами в Європі — двосторонні і багатосторонні. Зокрема, Україна готова до взаємодії в межах програми SAFE.

Володимир Зеленський і Гвідо Крозетто мають однакову позицію: є значний потенціал для оборонної співпраці, і треба його реалізувати. Майбутнє партнерство охопить багато різних напрямів, серед них розбудова спроможностей, обмін досвідом та промислова співпраця в різних секторах: ППО, безпілотні системи, боєприпаси та морська сфера. Президент подякував за запевнення, що є відповідна готовність Італії.

Джерело:

Офіс Президента