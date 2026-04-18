Урядова команда на чолі із Прем’єр­міністром цими днями працює з партнерами у США

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко разом з урядовцями розпочала робочу поїздку у Вашингтон з участі у відкритті Американсько­Українського форуму партнерства, який відбувається на полях Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

У межах форуму відбулася зустріч із керівниками провідних американських компаній. Сторони обговорили стан економіки України в умовах постійних атак, а також можливості для інвестицій і партнерства.

«Американсько­Український інвестиційний фонд відновлення має стати ефективним інструментом для залучення приватного капіталу. Фонд уже працює — першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді», — розповіла Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко поінформувала також про плани стійкості. За її словами, уряд працює над стратегічною перебудовою енергосистеми, триває підготовка до зими та викликів з боку ворога. Пріоритети — захист енергооб’єктів, розподілена генерація, резервне живлення для тепло­ та водопостачання, децентралізація теплопостачання.

«Уряд уже профінансував першочергові роботи із захисту та підключення когенераційних установок у громадах на понад 22 мільярди гривень. Маємо забезпечити щонайменше 4 ГВт додаткових потужностей розподіленої генерації у країні. Для подальшої реалізації планів стійкості головне — підтримка міжнародних партнерів — і фінансова, і у вигляді обладнання», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона запросила партнерів до роботи над спільними проєктами в галузі енергетики. Україна — надійний партнер для забезпечення нових шляхів постачання енергоресурсів і пропонує взаємовигідне використання потужностей українських підземних сховищ газу.

Прем’єр­міністр висловила вдячність американському бізнесу за готовність посилювати економічну та інвестиційну співпрацю.

Окремо Юлія Свириденко зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. У фокусі уваги була фінансова й енергетична ситуація в Україні та вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.

На розвиток засідання управлінської ради Американсько­Українського інвестиційного фонду (URIF), яке відбулося в березні в Києві, відзначили важливість затвердження чергових інвестиційних проєктів. Домовилися розширити можливості роботи URIF і створити фонд для співінвестування.

Обговорили також важливість істотного розширення механізму покриття воєнних ризиків для потенційних інвесторів в українську економіку. Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які можуть підтримати приватний капітал в умовах війни.

«Окремо зупинилися на необхідності посилення санкційної політики щодо росії, щоб не допустити зміцнення її військового потенціалу. Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів росії. Ми вже бачимо їхній ефект», — зазначила Юлія Свириденко.

На полях Весняних зборів МВФ та Світового банку команда Міністерства фінансів на чолі із Сергієм Марченком провела серію зустрічей з партнерами України. Головна увага була зосереджена на мобілізації фінансових ресурсів на 2026 рік та виконанні структурних реформ. Зокрема, відбулися зустрічі з командами Світового банку, МВФ та Міністерства фінансів США.

Світовий банк: підсумки та пріоритети співпраці

Під час зустрічі з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані Сергій Марченко відзначив критичну роль банку як головного консолідатора міжнародної допомоги. Із 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 млрд доларів США. Важливо, що значну частину цієї суми, понад 41 млрд доларів США, становлять безповоротні гранти, що дало змогу державі уникати надмірного боргового навантаження під час виконання головних функцій уряду.

Сторони обговорили підсумки роботи 2025 року, який став одним з найпродуктивніших у межах співпраці. У партнерстві з банком було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 млрд доларів США, а також підписано 13 нових угод. Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 млрд доларів, забезпечуючи фінансування відновлення доріг, мостів та підготовку проєктної документації через ініціативи DRIVE та PREPARE.

На 2026 рік пріоритетом визначено подальшу мобілізацію ресурсів для підтримки бюджетної стійкості. Окрему увагу приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO). Підготовка відповідних законопроєктів — необхідна умова для залучення наступних траншів фінансування у другому кварталі. Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні видатки загального фонду держбюджету.

Програма Extended Fund Facility

У межах зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і головою місії МВФ в Україні Гевіном Греєм керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF). Програма EFF на 2026—2029 роки загальним обсягом 8,1 млрд доларів — головний дороговказ для зміцнення фіскальних інституцій, антикорупційної системи та інтеграції України з економічним простором ЄС.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів США (503 млн СПЗ).

Українська сторона підтвердила послідовність у реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом зокрема для забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни.

Під час дискусій із заступником міністра фінансів США з міжнародних справ Френсісом Бруком основною темою стало забезпечення потреб України у зовнішньому фінансуванні. Згідно зі спільними оцінками уряду та МВФ, загальний дефіцит на 2026—2029 роки становить майже 136,5 млрд доларів США. Лише 2026 року Україна потребує приблизно 52 млрд доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

Сергій Марченко назвав основні джерела покриття потреб на 2026 рік, а саме: механізм ERA Loans, інструмент ЄС Ukraine Facility, програма з МВФ EFF і, як очікують, Ukraine Support Loan від ЄС.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів