Прем’єр­міністр у День енергетика повідомила, що уряд започатковує щорічну Премію Кабінету Міністрів України для працівників галузі

«Після кожної страшної атаки на кожному об’єкті щохвилини працюють енергетики — звичайні люди надзвичайної сили. Сьогодні, у День енергетика, вся Україна дякує вам. Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо.

Пріоритет для нашого уряду — це світло в українських домівках та робота наших підприємств. Я прошу всіх пам’ятати і цінувати: у нас є світло, бо його своїми руками і працею забезпечили українські енергетики.

Ми започатковуємо щорічну Премію Кабінету Міністрів для працівників енергетичної галузі. Для нас важливо відзначати вашу роботу на найвищому рівні.

"Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість і професіоналізм", — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр зазначила, що уже четвертий рік поспіль росія намагається занурити українців у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, руйнує диспетчерські і цілі об’єкти.

Лише з вересня цього року енергетична система України зазнала майже 2000 масованих ракетно­дронових атак, чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури.

Прем’єр­міністр нагородила працівників енергетичної галузі з нагоди Дня енергетика. Нагороджено 43 співробітників українських енергетичних компаній, які забезпечують світлом і теплом всю Україну, працюють у Києві, Хмельницькому, прифронтових Сумах, Харкові, Миколаєві.

«Люди — наша найбільша цінність. Саме на інженерах, слюсарях, машиністах, електрозварниках, дозиметристах, електромонтерах, водіях, бухгалтерах — на всіх вас тримається енергетична стійкість енергосистеми України, — зазначила Юлія Свириденко. — Наша енергетична спільнота — це синергія старших поколінь енергетиків, які створили основу системи, і молодих фахівців, які продовжують справу з новими технологіями і підходами».

У День енергетика Президент України Володимир Зеленський теж зустрівся з працівниками енергетичної галузі та відзначив їх державними нагородами. Він наголосив, що українська енергетика вже не перший рік є мішенню для росії, і мета російської війни — повне знищення країни та народу.

«Немає зараз в Україні такої електростанції — ви це знаєте прекрасно, — яка б не постраждала від постійних російських ударів. І всі живі українські енергетичні об’єкти, всі наші живі енергетичні мережі — це те, що ви особисто змогли захистити, змогли відновити, побудувати, — тисячі наших працівників і тисячі наших працівниць енергетичної галузі», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що під час повномасштабної війни Україна змогла професійно приєднатися до європейської енергетичної системи, стабілізувати енергосистему, відновити генерацію і постачання електроенергії.

«Україну не зламати завдяки саме таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей», — наголосив глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх енергетиків, які загинули внаслідок російських ударів.

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами та присвоєння почесного звання «Заслужений енергетик України». Загалом відзначено 47 українських енергетиків, 18 із яких отримали нагороди особисто.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

майстер дільниці АТ «Чернігівобленерго» Геннадій Воробей, з початку повномасштабного російського вторгнення бере участь у ліквідації пошкоджень енергетичних об’єктів у Чернігівській області, спричинених російськими обстрілами;

заступник начальника цеху АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Іван Головей, організовує експлуатацію устаткування реакторної установки, вводив у промислову експлуатацію енергоблок №2 Хмельницької АЕС;

електрозварник цеху комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради Михайло Зарецький, з початку повномасштабної російської агресії ліквідовує пошкодження об’єктів у Чернігові;

майстер Слов’янської дільниці АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Артем Івах, працює над збереженням електропостачання на Донеччині, організує та керує аварійно­відновлювальними роботами на електромережах;

начальник дільниці ПрАТ НЕК «Укренерго» Євген Козак, відновлює енергетичні об’єкти на Запоріжжі після російських атак;

електромонтер бригади АТ «Миколаївобленерго» Ігор Крамаренко, ремонтує пошкоджені об’єкти на Миколаївщині, відновлює знищені електромережі, брав участь у будівництві та підключенні нових об’єктів;

технічний директор АТ «Сумиобленерго» Олександр Маландій, керує аварійно­відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах, планує, організовує та здійснює контроль за будівництвом, реконструкцією і технічним переоснащенням підстанцій і повітряних ліній електропередачі на Сумщині;

провідний інженер ПрАТ НЕК «Укренерго» Сергій Манжула, з початку повномасштабного російського вторгнення відновлює енергетичні об’єкти після російських обстрілів на Сумщині;

провідний інженер ПрАТ НЕК «Укренерго» Анатолій Мураховський, забезпечує надійну роботу систем релейного захисту та автоматики, відновлює пошкоджене обладнання та ліквідовує наслідки аварій на Одещині;

асфальтобетонник АТ «Херсонобленерго» Віктор Перепелка, ліквідує наслідки аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури Херсонщини;

провідний інженер ПрАТ НЕК «Укренерго» Максим Сноз, виконує роботи з відновлення обладнання на Одещині, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня отримали:

старший машиніст ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Олександр Анастюк, ліквідовував наслідки ворожої ракетно­дронової атаки на Кременчуцьку ТЕЦ: під обстрілами виконував перемикання на технологічному обладнанні, щоб запобігти руйнуванню;

машиніст­обхідник АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Юрій Бєлоусов, виконував термінові аварійні перемикання технологічного обладнання під час ворожих атак на Придніпровську ТЕС і брав участь у спорудженні захисту для енергетичного устаткування;

машиніст АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Олександр Богомолов, брав участь у ліквідації наслідків російського обстрілу по Придніпровській ТЕС: своєчасно відреагував і виконав термінові аварійні перемикання устаткування;

майстер АТ «Сумиобленерго» Руслан Клименко, організовує технічну експлуатацію та капітальні ремонти повітряних ліній електропередачі, ліквідовує пошкодження через російські обстріли на Сумщині;

електромонтер АТ «Сумиобленерго» Максим Кузнецов, відновлював електропостачання під час окупації Сумського району, виїжджав на ремонтні роботи під загрозою обстрілів, ремонтує пошкоджені ворогом електромережі близько до зони бойових дій;

начальник зміни КП «Київтеплоенерго» Володимир Лісовський, у жовтні цього року запобіг поширенню пожежі та виникненню аварійної ситуації на ТЕЦ­5 після обстрілу;

начальник центру АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Олександр Ночовка, керував відновленням підстанцій у містах Донеччини, працює над відновленням електропостачання в зоні активних бойових дій;

старший машиніст АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Ігор Пустовойт, неодноразово брав участь у ліквідації пожеж на Криворізькій тепловій електричній станції, які виникали внаслідок російських обстрілів;

електромонтер АТ «Сумиобленерго» Олександр Стрибак, відновлював електропостачання під ворожими обстрілами, зокрема в населених пунктах неподалік кордону з рф;

старший машиніст АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Олег Ткаленко, брав участь у ліквідації пожежі, що виникла внаслідок обстрілу Криворізької теплової електричної станції «шахедами», під час повторного російського удару травмував ногу;

водій служби АТ «Сумиобленерго» Олександр Федченко (посмертно), перевозив на автомобілі бригаду служби ліній, 12 травня цього року загинув унаслідок атаки ворожого дрона, коли привіз бригаду для виконання аварійно­відновлювальних робіт;

майстер АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Євген Шлак, брав участь у відновленні електромереж після деокупації частини Донеччини, організовує та керує аварійно­відновлювальними роботами в містах біля лінії бойового зіткнення.

Орден Княгині Ольги III ступеня отримали:

лаборантка ПАТ «Донбасенерго» Людмила Зав’ялова, з перших днів повномасштабного російського вторгнення виконувала роботи зі знезараження питної води на насосно­фільтрувальній станції міста Миколаївка;

апаратниця ПАТ «Донбасенерго» Марина Федотова, завдяки її роботі жителів Миколаївки було швидко забезпечено надійним водопостачанням.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджені:

електромонтер ПрАТ «Кіровоградобленерго» Олександр Авраменко, виконує аварійні роботи на об’єктах критичної інфраструктури та стратегічного значення в регіоні;

майстер ПАТ «Донбасенерго» Віталій Бондарєв, з початку повномасштабної російської агресії брав участь у ліквідації аварій на Слов’янській ТЕС, організував ремонт залізничних колій для постачання обладнання на електростанцію;

заступник начальника цеху ПАТ «Донбасенерго» Ігор Бурлачка. Організував безперебійну роботу тепломеханічного обладнання з максимальним дотриманням вимог безпеки;

електрослюсар ПАТ «Центренерго» Віктор Гринчук, брав участь у розбиранні завалів після ворожих атак на ТЕС, а також цілодобовому відновленні обладнання;

начальник зміни ПАТ «Центренерго» В’ячеслав Довєров, брав участь в оперативному відновленні роботи електростанції після російських ракетних обстрілів;

начальник дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго» Олександр Іверук, ініціював удосконалення роботи та ремонту обладнання електростанції, зокрема виготовлення металоконструкцій;

машиніст служби філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Григорій Макаров, учасник усіх етапів реконструкції гідроагрегатів ГЕС, допомагає ліквідовувати пожежі на станції після ворожих обстрілів;

майстер бригади центру департаменту ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Олег Мельниченко, працює в товаристві з 1999 року, керує роботою бригади з ремонту обладнання підстанцій, після дронової атаки рф на Фастів 29 листопада швидко забезпечив відновлення обладнання та електропостачання;

старший оператор відділення цеху філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «Енергоатом» Петро Пуківський, супроводжує ремонти та випробування обладнання реакторного відділення енергоблоків, забезпечує усунення порушень або відхилень у його роботі;

апаратник цеху філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «Енергоатом» Микола Синявський, головний фахівець з експлуатації установки, неодноразово виявляв дефекти, що давало змогу виходити зі складних ситуацій, пов’язаних з її експлуатацією;

електрослюсар цеху філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Олександр Тепляков, брав безпосередню участь у відновленні пошкодженого обладнання станції та його працездатності після ракетних ударів рф, заміні двох силових трансформаторів, реконструкції п’яти гідрогенераторів;

начальник зміни ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Роман Шпиця, з початку повномасштабної війни ліквідовував аварії в мережах усіх класів напруги та різної складності, на початку жовтня цього року загасив займання мастила на трансформаторі зв’язку після влучання балістичного боєприпасу.

Глава держави присвоїв почесне звання «Заслужений енергетик України»:

старшому операторові відділення цеху філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «Енергоатом» Миколі Вовненку, за його участю провели роботи з реконструкції та модернізації на енергоблоці №3, в умовах пікового навантаження на енергосистему планує та оптимізує графіки ремонтів;

керівникові західного підрозділу департаменту АТ «Дніпровські електромережі» Сергієві Гершуну, відновлював електропостачання у Зеленодольську, Нікополі, Марганці та прилеглих до них населених пунктах, що постійно страждають від ворожих обстрілів;

заступникові головного виконавчого директора — головному інженеру ПрАТ «Харківська ТЕЦ­5» Олександрові Козлокову, під час масованих ракетних атак організував порятунок критично важливого обладнання та стабільність роботи ТЕЦ, в лютому 2023 року був важко поранений під час обстрілу, після одужання повернувся до роботи і брав участь у ліквідації наслідків 11 ракетних ударів по ТЕЦ;

керівникові департаменту відокремленого підрозділу «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» Сергієві Крючку, брав участь у приєднанні станції до енергосистеми Європи, ліквідовував наслідки ракетних ударів по ТЕС, організовував аварійно­відновлювальні роботи на її енергоблоках;

електромонтерові бригади Миколаївського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго» Олександрові Міщенку, протягом повномасштабної війни відновлює пошкоджені електромережі в Миколаєві під постійними обстрілами та на щільно замінованих територіях;

начальникові відділу департаменту Західного територіального управління обслуговування мережі ПрАТ «Укренерго» Любомирові Пришляку, забезпечує надійну та безаварійну роботу енергосистеми західних регіонів, застосування нового обладнання в будівництві електропідстанцій та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів;

директорові відокремленого підрозділу «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» Борисові Сафонову, організовував відновлення роботи обладнання станції після 12 ворожих обстрілів, першим прибуваючи на об’єкт разом з технічним персоналом та службами ДСНС, упроваджує інноваційні рішення в роботі ТЕС;

начальникові зміни філії «ВП «Рівненська атомна електрична станція» АТ «Енергоатом» Вікторові Черноволу, забезпечує оперативне керування технологічним комплексом АЕС, активний учасник роботи місії Всесвітньої асоціації операторів АЕС;

голові правління ПрАТ «Кіровоградобленерго» Володимирові Чернявському, під його керівництвом у 2024—2025 роках капітально відремонтовано повітряні лінії, понад 170 силових трансформаторів та 310 вимикачів і впроваджено сучасні системи управління енергооб’єктами;

директорові філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Сергієві Яременку, протягом повномасштабної війни відновлює генерацію потужностей та пошкоджене обладнання станції після ракетних ударів ворога, провів капітальний ремонт гідроагрегатів. Організував фізичний і антидроновий захист.



Джерела:

Офіс Президента, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ