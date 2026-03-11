На засіданні в понеділок розглянули питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття. Основний акцент — на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад», — зазначила Юлія Свириденко.

За підсумками засідання уряду поставлено завдання Мінрозвитку разом з Агентством відновлення протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд головними маршрутами.

Окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб. Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету.

«Додатково залучено кошти резервного фонду, з якого вже надано перший транш обсягом 3 мільярди гривень. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету в поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій», — повідомила очільниця уряду.

Як повідомляє Мінрозвитку, дорожні бригади виконують у середньому 40 тис. м ремонту пошкодженого покриття щодня. На дорогах державного значення працюють понад 1100 працівників у складі 140 ремонтних бригад. Роботи тривають в усіх областях України.

Поступово збільшується інтенсивність робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд головними маршрутами. Обсяги відновлення мають сягнути 100—150 тис. м на день.

Наступний етап — перехід до масштабних ремонтів «картами», що забезпечить більш довговічне покриття доріг.

Найбільші обсяги робіт проводять на таких міжнародних дорогах: М­05 Київ — Одеса — 10 521,4 м; М­06 Київ — Чоп — 6802 м; М­14 Одеса — Мелітополь — 1510 м; М­19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) — 1007 м; М­21 Виступовичі — Житомир — Могилів­Подільський — 4833 м; М­28 Одеса — Південне — /М­14/ — 3700 м.

З початку року вже ліквідовано майже 220 тис. м пошкоджень дорожнього покриття.

Уряд ухвалив рішення про визначення Фонду державного майна органом управління 1592 вагонами, що належали російським компаніям і були конфісковані в Україні. Надалі це майно буде передано в користування АТ «Укрзалізниця». Про це повідомила Юлія Свириденко. За її словами, рішення уряду запускає механізм вилучення майна держави­агресора та його подальшого використання на користь України.

«Оціночна вартість конфіскованих вагонів становить близько 2,2 млрд грн. Вони перебувають у робочому стані, їх можна використовувати до завершення терміну експлуатації для вантажних перевезень, зокрема для потреб оборони», — зазначила Юлія Свириденко.

Вагони належали підсанкційним резидентам російської федерації, зокрема «веб­лізинг», державній корпорації розвитку «веб.рф», АТ «державна транспортна лізингова компанія», АТ «норд» — дочірній компанії «сбєрбанк лізинг», а також іншим російським компаніям у галузях фінансів і логістики. До початку повномасштабного вторгнення 2022 року росіяни здійснювали на них перевезення територією України та країн Європейського Союзу. Після початку бойових дій вони залишилися на території України та були заарештовані. Торік рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України та затвердженим законом, їх було конфісковано.

«Ми також продовжуємо працювати з міжнародними партнерами, щоб ворог відповів за всі завдані збитки, а конфісковані активи працювали на відбудову та відновлення України», — наголосила очільниця уряду.

