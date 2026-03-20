Зустрічі Президента України в Іспанії: зміцнення партнерства між державами та домовленості, що посилять захист неба

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом іспанської групи Sener, яка уклала три угоди з українськими оборонними виробниками.

Керівники групи на чолі із президентом Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою детально розповіли главі держави про всі можливості їхнього виробництва: від розроблення автономних систем і систем зв’язку до участі в різних програмах щодо ППО. Зокрема, Sener виробляє компоненти для ракет до систем IRIS­T, які збирають у Німеччині для України. Sener також працює в аерокосмічній галузі, реалізує енергетичні та інфраструктурні проєкти і загалом спеціалізується на складних високотехнологічних рішеннях.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у спільних проєктах в галузі виробництва далекобійних дронів, адже наша країна має нові розробки та готова до їх масштабування.

Представники компанії продемонстрували Президентові військову техніку, яку вони виготовляють, і лінію виробництва ракетних компонентів.

У присутності Володимира Зеленського українська компанія Fire Point, Державне київське конструкторське бюро «Луч» та науково­виробниче підприємство «Радіонікс» підписали угоди про співпрацю із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО та посилять захист українського неба.

Ще одну угоду про співпрацю укладено між представниками іспанської компанії Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton. Компанії спільно розроблятимуть і виготовлятимуть ударні лазернокеровані системи, основа яких — безпілотні системи українського виробництва.

«Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками буде реалізовано якнайшвидше», — наголосив Володимир Зеленський.

У присутності Президента України та Прем’єр­міністра Іспанії Педро Санчеса було підписано п’ять двосторонніх документів.

«Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями.

Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що Прем’єр­міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами», — зазначив глава держави.

Угода про технічну та фінансову співпрацю між урядами України та Іспанії створює правову основу для реалізації в Україні різних програм і проєктів за фінансової підтримки іспанської сторони. Документ визначає основні форми допомоги, зокрема це передача нових технологій, обладнання та консультації.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Іспанії щодо спільного виробництва в Іспанії передбачає спільні розроблення та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах — обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розроблення нових оборонних систем.

Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією МЗС України і Дипломатичною школою МЗС, Євросоюзу та співробітництва Іспанії посилить співпрацю в дипломатичній освіті. Це відкриває можливості для обміну досвідом, навчальними програмами та науковими дослідженнями.

Контракт між Укрзалізницею та Tria Ingeniera — це перший проєкт у межах програми з відновлення та модернізації інфраструктури, на що торік у листопаді Іспанія спрямувала 200 млн євро. Буде розроблено інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії. Ця технологія забезпечить швидку доставку українських експортних вантажів по всій Європі.

Грантова угода про безповоротне фінансування між Укрзалізницею та Instituto de Crdito Oficial для практичної реалізації проєкту з упровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів.

Візит в Іспанію, що став уже четвертим за час повномасштабної війни, дасть змогу ще більше посилити взаємодію між країнами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із Прем’єр­міністром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави зазначив, що Іспанія однією з перших країн у Європі спрямувала кошти за оборонною програмою SAFE на підтримку України.

«Ми погодили список продукції, яка виготовлятиметься в межах SAFE. Працюємо з європейськими державами, зокрема з Іспанією, щоб програму SAFE та відповідні кошти використовувати і для фінансування виробництва в Україні. Ми розраховуємо, що Іспанія також нас підтримуватиме в цьому», — повідомив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили реалізацію програми PURL, що дає Україні змогу купувати поки що безальтернативні ракети для систем Patriot. Посилення ППО залишається надважливим пріоритетом для України.

«Активно працюємо, щоб у Європі було своє сильне виробництво антибалістичних систем. І я впевнений, що буде результат у цьому. Але на це, на жаль, потрібен час. Захист життя очікувати не може, і росіяни не припиняють своїх ударів. Навіть тоді, коли ми активізуємося в дипломатичному напрямі», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що дуже вірить у потенціал спільного оборонного виробництва між країнами. Україна готова ділитися знаннями й досвідом, що здобула за час цієї війни. Натомість оборонна промисловість Іспанії має змогу постачати необхідні нам снаряди, радари й техніку.

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили питання, пов’язані з інтеграцією України до Європейського Союзу, та санкції проти росії. Говорили й про необхідність розблокування рішення щодо 90 млрд євро для України на два роки. Це питання не лише фінансів, а насамперед справедливості, і від нього залежить реальний захист життів українців.

Президент подякував Прем’єр­міністрові Іспанії за його послідовну позицію щодо підтримки України та всім іспанцям за їхнє ставлення до українців.

У Мадриді Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими парламентарями на чолі з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом. Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Головною темою обговорення під час зустрічі були оборонна підтримка України та зміцнення ППО. Президент відзначив участь Іспанії у програмі PURL і зауважив, що Україна розраховує на додаткові внески. Глава держави розповів про оборонні документи, укладені між Україною та Іспанією. Президент наголосив, що наша країна зацікавлена у спільних з іспанськими компаніями проєктах. За його словами, це значно посилить захист не лише України та Іспанії, а й усієї Європи.

Крім того, говорили про можливі механізми для використання заморожених російських активів на користь нашої країни та потреби для підтримки енергетичної стійкості України.

Президент України провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Глава держави подякував його величності та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії. Президент висловив окрему вдячність Іспанії за прихисток, який ця країна дала 240 тисячам українців, що були змушені залишити дім через війну.

